Тридинг – це офіційна назва епіляції ниткою. За допомогою цієї методики ще жінки стародавнього Сходу видаляли небажане волосся на тілі. Тепер популярності набирає тридинг обличчя, бо таку епіляцію можна швидко зробити в домашніх умовах без виникнення подразнення на шкірі.

Вищипувати брови не так легко, як здається на перший погляд. Ця процедура вимагає особливої обережності, правильного корегування форми та часу. Зокрема, не завжди є можливість ходити на корекцію брів у салон. Тому нитка повинна врятувати сучасних жінок, про особливості роботи з якою розповів СТБ. Корисно знати: Небезпечні б’юті-поради, до яких не слід прислухатися Переваги тридингу Легкість виконання та доступність методу.

Нитка не залишає на шкірі подразнення, як це буває під час епіляції воском.

Видаляється пушкове волосся.

Нитка не ламає волосини та видаляє їх у важкодоступних ділянках.

Після тридингу немає врослого волосся, а шкіра зберігає гладкість.

Волосся може не відростати до 4 тижнів.

Мінімальні больові відчуття. Коли не можна вищипувати брови ниткою Якщо на шкірі є подряпини, рани, подразнення, висипання та інші недоліки.

Коли існує ризик пошкодити родимки або папіломи.

Через певні протипоказання, якщо у вас є шкірні захворювання.

Спосіб вищипування брів ниткою / Фото з відкритих джерел Як вищипувати брови ниткою Що вам знадобиться? Нитка (бажано бавовняно-паперова).

Антисептик.

Тальк або дитяча присипка.

Ватні диски.

Дзеркало. Техніка вищипування Спочатку намочіть антисептиком ватний диск та проведіть ним по тій ділянці обличчя, яку збираєтеся епілювати.

та проведіть ним по тій ділянці обличчя, яку збираєтеся епілювати. Розітріть тальк в долонях на нанесіть на і під брови, аби видалити зайву вологу та зробити волосини помітнішими. Робіть це стукаючи пальцем по шкірі, але не втирайте.

в долонях на нанесіть на і під брови, аби видалити зайву вологу та зробити волосини помітнішими. Робіть це стукаючи пальцем по шкірі, але не втирайте. Пальцем "зачешіть" брови за лінією росту.

за лінією росту. Візьміть нитку довжиною 15-30 сантиметрів. Зав’яжіть на ній звичайний вузлик, щоб утворилася велика петля. Розтягніть її на пальцях обох рук (залежно від того, як вам зручніше, можна на 2-3) і перекрутіть її так, аби вийшла умовна вісімка. Повторіть маніпуляцію 5-6 разів, закручуючи нитку в одному напрямі. Важливо: вузлик повинен бути посередині петлі на однаковій відстані від рук та між пальцями так, щоб не обмежувати вас у рухах. Виберіть волосину, яку потрібно вищипати . Прикладіть нитку проти лінії її росту. Верхня петля повинна бути вужчою, ніж нижня. Другу петлю розправте пальцями. Далі техніка повинна нагадувати користування ножицями. Коли ви притиснете нитку до шкіри, то потрібно, щоб волосина була біля вузликів, які ви закручували. А широку петлю необхідно розтягнути вказівним та великим пальцями. Таким чином вужча петля захопить і вищипне небажане волосся.

. Прикладіть нитку проти лінії її росту. Верхня петля повинна бути вужчою, ніж нижня. Другу петлю розправте пальцями. Далі техніка повинна нагадувати користування ножицями. Коли ви притиснете нитку до шкіри, то потрібно, щоб волосина була біля вузликів, які ви закручували. А широку петлю необхідно розтягнути вказівним та великим пальцями. Таким чином вужча петля захопить і вищипне небажане волосся. Після процедури протріть відповідні ділянки шкіри антисептиком і нанесіть на них улюблений крем. Як вищипувати брови ниткою / Відео AlexandrasGirlyTalk