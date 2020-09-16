Щоб мати довге та блискуче волосся, потрібно не лише правильно доглядати за ним, а й щодня дотримуватися певних правил, які корисно вплинуть на стан вашої шевелюри. Елементарні поради, якщо їх перетворити на звичку, сприятимуть красі і здоров’ю волосся.