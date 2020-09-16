Як відростити довге та здорове волосся: корисні звички
Щоб мати довге та блискуче волосся, потрібно не лише правильно доглядати за ним, а й щодня дотримуватися певних правил, які корисно вплинуть на стан вашої шевелюри. Елементарні поради, якщо їх перетворити на звичку, сприятимуть красі і здоров’ю волосся.
Навіть температура води, у якій ви миєте голову, чи тривалість розчісування волосся впливає на його стан. Harper's Bazaar назвав 4 звички, які допоможуть відростити розкішні локони.
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Як відростити довге та здорове волосся
- Уникайте щоденного миття волосся. Чим частіше мити шевелюру, тим швидше вона забруднюватиметься. Адже клітини шкіри голови виробляють необхідну кількість шкірного сала, яке утворює захисний бар’єр на волоссі. Шампунь цей шар щоразу руйнує. Якщо це відбувається надто часто, то шкіра продукує більше сала і волосся швидше стає жирним. Голову варто мити не частіше 3-4 разів на тиждень.
- Завжди мийте волосся теплою водою. Контрастний душ для голови не допомагає волоссю рости швидше. Адже висока температура води пошкоджує волосяну кутикулу, тому волосини стають ламкими та втрачають гладкість. Під час миття волосся для його здоров’я уникайте різкої зміни температури води. Використовуйте для процедури в міру теплу воду.
- Розчісуйте волосся повільно та ретельно. Процес є одним із найважливіших у догляді за волоссям. Якщо виконувати його правильно, то волосся матиме охайний вигляд і ростиме швидше. Використовуйте масажні щітки для розчісування. Вони стимулюють кровообіг, тому з’являється більше нових волосин і вони активно ростуть та є здоровими. Спробуйте декілька днів виконувати таку процедуру протягом 10-15 хвилин, і незадовго зможете побачити різницю.
- Аксесуари для волосся та постільна білизна відіграють важливу роль. Чутливу структуру волосин легко можуть пошкодити гумки для волосся, тісно зав’язані, чи жорсткі спеціальні шпильки. Таким чином ви страждатимете від ламкості і посічених кінців. Тому варто використовувати для зачісок шовкові гумки або "гумки-пружинки". Також волосся можуть травмувати наволочки з грубої тканини, коли відбуватиметься тертя. Обирайте шовкову постільну білизну або надягайте перед сном спеціальний тюрбан.
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