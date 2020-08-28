Юлія Дихан була учасницею 2 сезон реаліті-шоу "Топ-модель по-українськи". Дівчина запам’яталася українським телеглядачам своїм розкішним темним волоссям, густими ідеальними бровами та об’ємними довгими віями. Тепер дівчина активно веде сторінку в інстаграмі і ділиться зі своїми підписниками, яких у неї понад 115 тисяч, дієвими б’юті-лайфхаками.

Ексучасниця модельного телепроєкту Юлія Дихан опублікувала архівну світлину у своїй інстаграм-історії, де у неї були "брови-ниточки" та короткі вії. Після цього підписники блогерки поцікавилися, як дівчині вдалося їх відростити.

Також цікаво: 4 базові продукти, які є в літній косметичці учасниці "Топ-модель по-українськи"

Як відростити брови і вії

Юлія Дихан опублікувала колаж із фотографій своїх водійських прав, на які вона робила знімок нещодавно, та паспорта, де на фото їй 16 років. "Хоч на якихось документах у мене є брови", – пожартувала модель.

Після публікації інстаграм-історії на блогерку посипались запитання від шанувальників, як їй вдалося із брів-ниточок відростити густі та широкі. Юлія відповіла на це у форматі відео.

Дівчата, особливого секрету немає. Я користувалася народними методами. Адже у той час ще не було різних спеціальних олій,

– поділилася зі своїми підписниками в інстаграмі Юлія Дихан.



Скріншот інстаграм-історії Юлії Дихан / Instagram / @julia.dykhan

Юлія наносила на брови і вії касторову або реп’яхову олію, щоб їх відростити. Модель робила курс: регулярно на ніч перед сном змащувала брови і вії олією, а потім робила перерву тривалістю 2 місяці. Зокрема дівчина додала, що не вищипувала брови в період відновлення та не виконує цієї процедури дотепер.