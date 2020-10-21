Для кожної людини її парфуми є індивідуальним підписом. Аби не помилитися у їхньому виборі, варто дізнатися про правила під час покупки парфумів. Справжні парфумери поділилися порадами з власного досвіду.

Vogue розповів про правила вибору ароматів, які допоможуть не помилитися з покупкою, а якщо помилка все ж таки трапилася – легко її виправити.

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Ольфакторна діагностика. Так називають доволі популярний онлайн-сервіс. Тут необхідно зазначити свою стать, вік та улюблені аромати. За допомогою цих даних програма запропонує вам варіанти парфумів, які мали б ідеально підійти саме для вас. Проте існують тести, які вимагають вказування таких даних, як знак зодіаку чи улюблений колір, то така діагностика буде марною. Зокрема, можна підібрати парфуми і без допомоги діагностичних систем. Спробуйте вивчити усі нотки аромату на офіційних сайтах брендів.

Пробування ароматів. У крамниці, перш ніж обрати парфуми, проведіть необхідну процедуру: для початку нанесіть їх на шкіру (зап’ясток – ідеальне місце, бо там б’ється пульс, і аромат повністю розкривається), віддаляйте та наближайте ділянку шкіри з парфумами до носа. Таким чином ви детально визначите дифузність і шлейф. Не варто одразу купувати парфуми. Спробуйте деякий час поносити аромат на шкірі, аби зрозуміти, чи буде вам комфортно з ним.

У крамниці, перш ніж обрати парфуми, проведіть необхідну процедуру: для початку нанесіть їх на шкіру (зап’ясток – ідеальне місце, бо там б’ється пульс, і аромат повністю розкривається), віддаляйте та наближайте ділянку шкіри з парфумами до носа. Таким чином ви детально визначите дифузність і шлейф. Не варто одразу купувати парфуми. Спробуйте деякий час поносити аромат на шкірі, аби зрозуміти, чи буде вам комфортно з ним. Читайте опис та дивіться промо. Кожен аромат має детальний опис ноток, які у ньому містяться. Це допомагає приблизно уявити його запах, якщо немає можливості понюхати. Також багато про парфуми говорять флакони і промокампанії. Своєрідна комунікація аромату зі споживачем сприяє формуванню певних очікувань.

Кожен аромат має детальний опис ноток, які у ньому містяться. Це допомагає приблизно уявити його запах, якщо немає можливості понюхати. Також багато про парфуми говорять флакони і промокампанії. Своєрідна комунікація аромату зі споживачем сприяє формуванню певних очікувань. Тренуйте нюх. Восени, коли повітря ще тепле, але вологе, аромати відкриваються з різних сторін. Ця пора року у багатьох асоціюється із запахом свіжовипраної білизни, хліба, кави, опалого листя, сторінок нової книги та багато з чим іншим. Тому у цей період парфумери рекомендують розвивати свій нюх, звертати увагу на різноманітні композиції. Згодом вам буде простіше відчути невиразні нотки будь-яких парфумів.