Українська співачка Світлана Тарабарова активно веде свою сторінку в інстаграмі. У неї понад півмільйона підписників. Саме їм зірка захотіла підняти настрій під час карантинних буднів. Тому запустила серію відео зі своєю улюбленою візажисткою Світланою Поповою, на яких візажистка створює яскравий макіяж співачці.

Ні вагітність, ні пандемія не заважають Світлані Тарабаровій зберігати хороший настрій. Вона вирішила рятуватися від буденності за допомогою небанального мейк-апу. Тому жінка вже опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі 2 відео із хештегом "здивуй себе".

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Макіяж, який створює візажистка Світлани на її обличчі, можна повторити самостійно навіть без володіння особливими навичками. Перший варіант мейк-апу був у жовтому кольорі, а другий в синьому. Дописи опубліковані з інтервалом у 7 днів.

Другий макіяж виконавиця назвала Blue Lagoon, бо у ньому зроблено головний акцент на фарбуванні повік блакитним кольором. Обидва відео із серії оригінальних ідей для макіяжу тривають не більше 20 секунд, допоки грає частина приспіву із треку Світлани Тарабарової "Найкрасивіша. NO STRESS".

"В стилі #світла_сторона_музики", – додала в описі до вищезгаданих публікацій українська співачка. Також вона закликала підписників коментувати дописи, ставити лайки, знімати відео власного мейк-апу та відмічати профіль Світлани в історіях в інстаграмі і вона буде репостити їх. Із фідбеку аудиторії жінки зрозуміло, що такий контент людям подобається.