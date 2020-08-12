Англійська супермодель, "ангел" Victoria's Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі вирішила відкрити усі таємниці створення та роботи таких косметичних брендів, як Glossier, Kylie Cosmetics і Huda Beauty, у мінісеріалі про б’юті-індустрію About Face, прем'єра якого відбулася 10 серпня на онлайн-платформі Quibi.

Зірка також є засновницею бренду Rose Inc. Тепер вона захотіла спробувати себе у ролі "виконавчого продюсера". Vogue пише, що у мінісеріалі про специфіку роботи індустрії краси особисто розповідатимуть Емілі Вайс, Кайлі Дженнер, візажисти Худа Каттан, сер Джон та hair-стиліст Джен Аткін.

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У стрічці модель захотіла продемонструвати, як можна заробляти мільярди у б’юті-сфері, а також те, що це є колосальною працею багатьох людей. Зйомки серіалу почалися в ОАЕ. Дубай – рідне місто відомої візажистки та засновниці косметичного бренду Huda Beauty. Розі поїхала туди, аби зустрітися і поспілкуватися із Худою Каттан.

Зі слів Худи в офіційному трейлері до серіалу розуміємо, що особливості життя в такому місті, де жінки є далекими від бізнесу, не зруйнували віру в успіх засновниці бренду Huda Beauty, а навпаки підштовхнули її створити імперію краси зі світовим іменем. Жінці це вдалося, бо сьогодні Huda Beauty – компанія, дохід якої щороку визначається у мільярдах, а серед прихильників її продукції налічується понад 46 мільйонів жінок та чоловіків, які стежать за діяльністю бренду на його офіційній сторінці в інстаграмі.

Дивіться офіційний трейлер мінісеріалу About Face:

Зокрема, в одній із серій About Face глядачі зможуть побачити інтерв’ю Розі Гантінгтон-Вайтлі із Кайлі Дженнер, яка поділиться досвідом запуску першої помади для губ у 17 років. Засновниці інших б’юті-брендів також поділяться таємницями свого успіху. Серед них буде історія Емілі Вайс, яка зробила продукцію Glossier популярною у всьому світі.

Ще у мінісеріалі з’явиться hair-стиліст Джен Аткін, яка колись працювала із зачісками сестер Хадід, Дженніфер Лопес та Джесіки Альби, а потім у 2016 створила власну марку Ouai, яка займається виготовленням засобів для волосся. Окрім цього, відомо, що Розі Гантінгтон-Вайтлі поспілкувалася із сером Джоном, послугами якого користувалися Кім Кардашян, Джоан Смоллс, Карлі Клосс і Бейонсе, а також із Pony – візажисткою із Південної Кореї, яка співпрацює із Burberry и M.A.C.