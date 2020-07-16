Тенденція на те, що майже кожна знаменитість повинна мати власний бренд косметики, набирає все більшої популярності. Непублічні особистості також вирішують спробувати свої сили у цьому бізнесі. Проте серед великої кількості конкурентів варто знати, чим привабити клієнтів до вашої продукції, якщо ви виходите на ринок у 2020 році, коли людей вже важко здивувати.

Простір б’юті-індустрії переповнений різноманітними пропозиціями на будь-який смак. Журнал Premium Beauty News поділився, як можна виділитися косметичному бренду на ринку та стати улюбленцем споживачів декоративної і доглядової косметики.

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Як косметичним брендам виділятися серед конкурентів на ринку у 2020

Оберіть шлях "чистої краси" та стежте за останніми тенденціями

Навіть для косметичних брендів знаменитостей вже замало просто зіркового обличчя їхніх засновників. Дослідження Mintel довели, що невеликий відсоток населення Великобританії звертають увагу на обличчя бренду, купуючи парфумерію. Натомість новоствореним брендам слід працювати над тим, аби споживачі їхньої продукції відчували взаємодію та повну участь у роботі косметичної компанії.

У 2020 особливо актуальними є теми органічної косметики, веганської продукції, косметики та упаковок, які придатні для вторинної переробки, косметичних продуктів, які не тестують на тваринах. Якщо ваш бренд є саме таким, то відкрито розповідайте про це потенційним клієнтам.



Особливості роботи косметичних брендів у 2020 / Фото Unsplash

Розкажіть особисту історію

Людям завжди будуть цікаві люди. Розповідайте не лише історію косметичного бренду, але й свою власну. Відкрийте споживачам ту людину, яка стоїть за створенням продукції, яку вони купують. Налагоджуйте зв’язок зі своїми клієнтами, демонструючи на власному прикладі, як важливо залишатися вмотивованими, займатися благодійною діяльністю чи чимось іншим, корисним для суспільства.

Яскравим прикладом такого успіху слугує бренд косметики актриси Міллі Боббі Браун. Вона назвала його на честь прабабусі, яка була втіленням "любові до себе та самовираження". Саме ці особливості відповідають позиції бренду. Також благодійність добре сприймається споживачами. Інші дослідження Mintel показали, що понад дві п’ятих 16-24-річних людей у Великобританії шукають інформацію про те, чи роблять компанії благодійні пожертви.