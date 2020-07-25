Раніше головною функцією вітаміну D вважалося підтримка кісток та сполучної тканини у здоровому стані. Проте останні 30 років вчені працювали над відкриттям інших його корисних властивостей. "Сонячний вітамін" також зміцнює імунітет, сприяє покращенню пам'яті та роботи мозку, пов'язаний із виробленням гормону щастя, а також навіть сповільнює старіння.

Вітаміном D можна збагатитися за допомогою сонячних променів чи додатково вживати продукти із його вмістом. Harper's Bazaar детальніше розповів, як вітамін D може сповільнити процеси старіння у вашому організмі.

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Як боротися зі старінням

З віком синтез "сонячного вітаміну" скорочується на 75%. Таку зміну в організмі одразу можна помітити внаслідок погіршення стану шкіри. Клітини шкіри вимагають постійного захисту від шкідливого впливу зовнішніх чинників на них. Вітамін D може їм це забезпечити, бо володіє антиоксидантними властивостями. Також згаданий вітамін підвищує тонус і пружність шкіри, стимулює вироблення колагену та запобігає появі зморшок. Завдяки йому ознаки старіння не будуть так швидко помітні на вашій шкірі.

Вітамін D також руйнує та виводить з організму токсичні білкові агрегати, які накопичують з віком. Вони є шкідливими для вас, бо провокують не лише передчасне старіння шкіри, а й різноманітних видів захворювання: проблеми зі серцем, зором, травленням і навіть хворобу Альцгеймера.



Вітамін D проти старіння шкіри / Фото Unsplash

Як можна отримати вітамін D

Синтез вітаміну D в організмі відбувається завдяки потраплянню на шкіру людини сонячних променів. Проте науково доведено, що ультрафіолетове випромінювання руйнує волокна колагену, провокує пігментацію, пришвидшує старіння шкіри та навіть можете стати причиною появи раку. Аби цих проблем уникнути, потрібно користуватися сонцезахисними засобами із високим рівнем SPF.

Тому слід також шукати інші джерела, які допоможуть вам підтримувати необхідну кількість вітаміну D в організмі. Додавайте до свого раціону продукти харчування із вмістом цього вітаміну, проконсультуйтеся із лікарем і він зможе порекомендувати вам курс вітамінів.