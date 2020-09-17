Здоровий сон повинен тривати не менше 7 години. Окрім того, що сон позитивно впливає на розумову діяльність, стресостійкість, метаболізм та імунну систему, він здатен покращити стан вашої шкіри. Аби це підтвердити, в Америці навіть провели дослідження.

У 2020 році журнал Nature Cell Biology опублікував дослідження, яке підтверджує прямий зв'язок між сном, пробудженням і здатністю шкіри синтезувати колаген, повідомляє Elle.

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Доктор медичних наук, дерматолог з Нью-Йорку Вітні Боу рекомендує сприймати сон, як необхідність для вашої шкіри на одному рівні з їжею та водою.

Коли ви порушуєте циркадні ритми, ви більш сприйнятливі до екологічної шкоди. Хронічне недосипання може посилити вугрі та запалення, а постійно високий рівень кортизолу розщеплює колаген,

– пояснює Вітні Боу.

Що таке циркадні ритми

Це біологічні ритми, які контролюють усі процеси в нашому організмі: баланс гормонів, харчові звички, температуру тіла, метаболізм, перехід від сну до звичного функціонування. Якщо вам важко заснути навіть після важкого дня, то це означає, що ваші циркадні ритми порушилися і перешкоджають нормальному виробленню мелатоніну.

На 25% причиною раннього старіння шкіри є генетика, а 75% належать епігенетиці. Тобто факторам навколишнього середовища та способу життя. Серед них також сон. За результатами дослідження, коли тіло є в стані спокою, то спеціальна крихітна молекула сигналізує організму, що можна починати процес нічного відновлення. Аби це відстежити, дослідники знижували рівень цієї молекули, тоді й природний сигнал про нічне відновлення шкіри сповільнювався.



Здоровий сон покращує стан шкіри / Фото Unsplash

Саме тому існують косметичні засоби для нічного догляду, які стимулюють вищеописаний сигнал. Вони призначені для збільшення кількості цих сигналів, які сприяють омолодженню шкіри.

Вітні Боу розповідає: "Тіло швидше входить у глибокий сон, коли повітря у спальні прохолодне. Також важливо те, якщо надто багато часу проводити в ліжку понад реальну потребу у сні, то наш сон стає слабшим та фрагментованим. Оскільки години, необхідні для здорового сну, розтягуються на триваліший період".