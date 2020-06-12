Для кожної жінки важливо, аби її нігті були не лише довгими, але й мали хороший стан. Окрім того, що за ними потрібен постійний догляд, існує декілька порад та рецептів, які швидко допоможуть вашим нігтям вирости й виглядати здоровими.

Нігтьову пластину можуть псувати регулярне використання гель-лаку чи засобу для очищення нігтів із вмістом ацетону. Якщо вас спіткала така проблема, то похід до nail-майстра доведеться ненадовго відкласти та скористатися порадами від ютуб-каналу Салон краси, які легко відтворити в домашніх умовах. Читайте також: Маникюр на короткие ногти: подборка идей Як зміцнити та відростити нігті Звичайне господарське мило має властивість зміцнювати ваші нігті. Натріть його на терці та змішайте із морською сіллю. Залийте інгредієнти теплою водою і потримайте руки у такому розчині 20 хвилин. Повторювати процедуру можна декілька разів в тиждень.

має властивість зміцнювати ваші нігті. Натріть його на терці та змішайте із морською сіллю. Залийте інгредієнти теплою водою і потримайте руки у такому розчині 20 хвилин. Повторювати процедуру можна декілька разів в тиждень. Від жовтизни нігтів допоможе сода та перекис водню. Змішайте ці компоненти та втирайте суміш зубною щіткою в нігті. Ефект буде помітним після 3-4 повторень.

Доглянуті та міцні нігті / Фото Pexels Для росту нігтів потрібно пришвидшити циркуляцію крові на пальцях. Зробіть масаж пальців, використовуючи зволожувальну ефірну олію.

Ріст нігтів сповільнює кутикула. Її необхідно регулярно видаляти за допомогою апельсинової палички. Лайфхак: спеціальну олію для кутикули можна замінити звичайним бальзамом для губ. Нігтям також потрібні вітаміни. Тому втирайте в них ефірні олії із різноманітними властивостями.

Тому втирайте в них ефірні олії із різноманітними властивостями. Щоб відростити нігті, якщо вони надто ламкі, придбайте лак для нігтів "Розумна емаль". В його складі є вітаміни та кальцій, тому ним не шкідливо покривати нігті.