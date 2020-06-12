Як швидко відростити нігті в домашніх умовах
Для кожної жінки важливо, аби її нігті були не лише довгими, але й мали хороший стан. Окрім того, що за ними потрібен постійний догляд, існує декілька порад та рецептів, які швидко допоможуть вашим нігтям вирости й виглядати здоровими.
Нігтьову пластину можуть псувати регулярне використання гель-лаку чи засобу для очищення нігтів із вмістом ацетону. Якщо вас спіткала така проблема, то похід до nail-майстра доведеться ненадовго відкласти та скористатися порадами від ютуб-каналу Салон краси, які легко відтворити в домашніх умовах.
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Як зміцнити та відростити нігті
- Звичайне господарське мило має властивість зміцнювати ваші нігті. Натріть його на терці та змішайте із морською сіллю. Залийте інгредієнти теплою водою і потримайте руки у такому розчині 20 хвилин. Повторювати процедуру можна декілька разів в тиждень.
- Від жовтизни нігтів допоможе сода та перекис водню. Змішайте ці компоненти та втирайте суміш зубною щіткою в нігті. Ефект буде помітним після 3-4 повторень.
Доглянуті та міцні нігті / Фото Pexels
- Для росту нігтів потрібно пришвидшити циркуляцію крові на пальцях. Зробіть масаж пальців, використовуючи зволожувальну ефірну олію.
- Ріст нігтів сповільнює кутикула. Її необхідно регулярно видаляти за допомогою апельсинової палички.
- Нігтям також потрібні вітаміни. Тому втирайте в них ефірні олії із різноманітними властивостями.
- Щоб відростити нігті, якщо вони надто ламкі, придбайте лак для нігтів "Розумна емаль". В його складі є вітаміни та кальцій, тому ним не шкідливо покривати нігті.