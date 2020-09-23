Як швидко очистити організм від токсинів: поради для детоксу в домашніх умовах
Зовнішня краса залежить від вашого внутрішнього стану здоров’я. Якщо в організмі забагато шкідливих токсин, то стан шкіри і волосся буде погіршуватися. Тому періодично від них потрібно позбуватися. Для очищення від токсинів існує детокс. Проте не завжди на нього потрібно витрачати понад кілька тижнів та дотримуватися строгої дієти. Можна зробити це швидко.
Дієтологи переконані, що можна покращити свій внутрішній стан завдяки детоксу лише за 24 години, пише Harper's Bazaar. Аби детокс був дієвим, необхідно дотримуватися 5 простих правил.
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Як провести детокс в домашніх умовах
- Здоровий повноцінний сон. Експерти вважають, що людині потрібно спати приблизно 10 годин: від 23:00 до 9:00. Таким чином організм збалансовано працюватиме і накопичуватиме менше токсин.
- Випивати склянку води. Виробіть звичку щоранку та щовечора випивати по одній склянці чистої мінеральної води без газу. Після сну організм потребує відновлення водного балансу, адже всю ніч провів без живильної вологи.
- Домашній стретчинг. Корисну розтяжку тіла можна влаштувати і вдома. Спеціалісти рекомендують по 5 хвилин витрачати на легку розминку з інтервалом у 3 години. Таким чином ви зможете зменшити відчуття втоми та болю в м’язах, а також позбутися від зайвих калорій.
- Трав’яний чай. Щодня потрібно випивати хоча б 1 чашку чаю із очищувальними властивостями. Зокрема, необхідно, аби він володів лімфодренажним ефектом. Окрім очищення, детокс-чай допомагає подолати відчуття голоду.
- Тимчасова абсолютна відмова від алкоголю. Якщо ви звикли за вечерею випивати 1 келих вина для покращення апетиту, то на період детоксикації організму слід відмовитися від цієї звички. Адже вино є токсином, який нерідко стає причиною набряків на обличчі зранку. Як альтернативу, спробуйте пити свіжовичавлений сік або смузі.
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