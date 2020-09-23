Зовнішня краса залежить від вашого внутрішнього стану здоров’я. Якщо в організмі забагато шкідливих токсин, то стан шкіри і волосся буде погіршуватися. Тому періодично від них потрібно позбуватися. Для очищення від токсинів існує детокс. Проте не завжди на нього потрібно витрачати понад кілька тижнів та дотримуватися строгої дієти. Можна зробити це швидко.