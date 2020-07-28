Коли схуднути не допомагають навіть такі методи, як обмеження себе у споживанні калорій та регулярні фізичні навантаження, варто спробувати щось абсолютно протилежне. Інтуїтивне харчування не передбачає відмови від жодних продуктів, але процес повинен навчити вас контролювати потреби свого організму та допомогти вам схуднути.

Суть інтуїтивного харчування може здатися елементарною: їсти все, що захочеться і не гладшати. Аби отримати користь від такої "дієти" потрібно вміти слухати своє тіло, яке знає краще, що йому потрібно. Тому ТСН зібрав найважливіші правили, яких необхідно дотримуватися, якщо хочете схуднути без дієт та фізичних навантажень. Корисно знати: Пружні, округлі та без целюліту: хитрощі для ідеальних сідниць Правила інтуїтивного харчування Забудьте про дієтичний менталітет. Насамперед необхідно відмовитися від постійного зважування та додавання калорій, які ви спожили або втратили протягом дня. Витрачуйте цей час для того, аби навчитися чути внутрішні сигнали організмі про голод та ситість.

Насамперед необхідно відмовитися від постійного зважування та додавання калорій, які ви спожили або втратили протягом дня. Витрачуйте цей час для того, аби навчитися чути внутрішні сигнали організмі про голод та ситість. Не ставте своєю головною ціллю позбутися зайвих кілограмів. Завдання інтуїтивного харчування не боротьба із вагою. Якщо ви робитимете все правильно, то це трапиться природним чином. Не контролюйте вміст своєї тарілки, а їжте звичайні порції, звертаючи увагу на внутрішній стан.

Особливості інтуїтивного харчування / Фото Unsplash Залиште всі продукти у своєму раціоні. Не слід раптово припиняти їсти улюблені страви. Усі обмеження провокують фрустрацію, а це лише заважатиме появі результату від інтуїтивного харчування.

Не слід раптово припиняти їсти улюблені страви. Усі обмеження провокують фрустрацію, а це лише заважатиме появі результату від інтуїтивного харчування. Не будьте надто суворими до себе. Аби повністю оволодіти принципами інтуїтивного харчування, знадобиться чимало часу. Ви повинні навчатися на своїх помилках та спробах. Проте не забувайте хвалити себе за досягнення.

Аби повністю оволодіти принципами інтуїтивного харчування, знадобиться чимало часу. Ви повинні навчатися на своїх помилках та спробах. Проте не забувайте хвалити себе за досягнення. Наберіться терпіння. Після сумного досвіду неефективних дієт буде важко освоїти усі тонкощі інтуїтивного харчування. Навчіться сприймати свої помилки, як урок, з якого варто взяти усю найкориснішу інформацію.