Ретинолом вважають різновид вітаміну A. Його дуже часто використовують у сфері косметології та дерматології. Чудодійні властивості ретинолу для шкіри пояснюються тим, що він посилює вироблення гілауронової кислоти в ній. Це сприяє покращенню її еластичності та зволоженості.

Завдяки використанню засобів із вмістом ретинолу зменшується активність сальних залоз шкіри, мінімізується жировиділення, очищуються пори, менша ймовірність появи висипань та запалень. Більше про користь ретинолу для шкіри вашого обличчя пише Harvard Health Publishing.

Корисно знати: Світлодіодна терапія: що це та як вона здатна омолодити ваше обличчя

Вплив ретинолу на шкіру

Ще у 1970 році для лікування вугрів використовували ретиноїди – препарати на основі вітаміну A. Проте потім виявили й інші їхні корисні властивості для шкіри: знебарвлення плям актинічного кератозу, вирівнювання пігментації, регенерація клітин верхнього шару шкіри. А найголовніша перевага ретинолу – антивікові сполуки, які розгладжують дрібні зморшки та складки на обличчі.

Що таке актинічний кератоз

Він є поверхневим пошкодженням шкіри, який можна побачити на відкритих ділянках тіла, які тривалий час зазнавали впливу сильного сонячного випромінювання. Актинічний кератоз має вигляд однієї чи декількох маленьких червоних або коричневих плям з лускою на поверхні. Найчастіше утворюється на: обличчі, грудній клітці, спині, руках, у чоловіків ще й на вухах, також на тій частині голови, яка призначена для росту волосяного покриву.



Як доглядати за шкірою за допомогою ретинолу / Фото Unsplash

Бореться ретинол зі зморшками, тому що містить у своєму складі компоненти, що провокують вироблення колагену та стимулюють роботу судин, які відповідають за кровообіг. Остання властивість сприяє покращенню кольору шкіри. Аби зменшення зморшок стало помітним, потрібно регулярно користуватися ретиноїдами від 3 до 12 місяців.

Попри всі позитивні характеристики ретинолу є й кілька негативних. Наносити рідину варто обережно та поступово збільшувати пропорцію. Бо вона схильна викликати сухість і роздратування шкіри, якщо із нею перебільшити. Почніть використовувати ретинол через день у невеликій кількості. Потім практикуйте із нанесенням на ніч. Також не забувайте щоранку користуватися сонцезахисним кремом, бо ретиноїди підвищують чутливість шкіри до сонця.

Є препарати із високим вмістом ретиноїдів, тому вони продаються лише за рецептом від лікаря. Але для домашнього догляду за шкірою достатньо засобів, у яких згадані компоненти не є такими сильними, але однаково мають хороший лікувальний вплив на шкіру вашого обличчя.