Спеціальною бритвою для гоління ніг користується більшість жінок. Адже використання цього інструменту є найдоступнішим та найшвидшим методом для видалення волосся. Проте ефект після нього короткотривалий. Тому існують лайфхаки, які допомагають зберігати гладкість на ногах довше.

У боротьбі проти небажаного волосся на тілі знадобляться різні способи та поради. Grazia ділиться дієвими лайфхаками, аби результат після гоління ніг був тривалішим і вас не турбувало подразнення. Корисна інформація: Види епіляції та депіляції: як позбутися небажаного волосся на тілі Як продовжити ефект після гоління ніг та уникнути подразнення Користуйтеся натуральними оліями для тіла перед сном, аби вони мали час увібратися в шкіру, а зранку починайте процедуру гоління. Дієвими є кокосова, арганова та оливкова олії.

для тіла перед сном, аби вони мали час увібратися в шкіру, а зранку починайте процедуру гоління. Дієвими є кокосова, арганова та оливкова олії. Голіть ноги зранку. У цей період дня шкіра є більш пружною та еластичною. Таким чином існує менша ймовірність поранити її.

У цей період дня шкіра є більш пружною та еластичною. Таким чином існує менша ймовірність поранити її. Перед голінням підготуйте шкіру за допомогою теплої ванни або душу. Коли шкіра розпарена, а волосини м’які, то процедура стає приємнішою і безпечнішою.

Як зберегти ноги гладкими надовго / Фото Unsplash За один день перед голінням ніг використовуйте скраб для відлущення ороговілих клітин шкіри. Також засіб допоможе "звільнитися " врослому волоссю і запобігатиме його появі надалі.

для відлущення ороговілих клітин шкіри. Також засіб допоможе "звільнитися " врослому волоссю і запобігатиме його появі надалі. Якщо нагріти бритву перед голінням, то її дотик до шкіри буде ніжнішим, а ефект кращим. Зігріти лезо бритви можна у гарячій воді.

перед голінням, то її дотик до шкіри буде ніжнішим, а ефект кращим. Зігріти лезо бритви можна у гарячій воді. Не використовуйте для гоління гель для душу, мило чи шампунь. Спеціальні гелі та пінки для гоління володіють властивостями, які необхідні шкірі та волосинам під час процедури: вони покривають шкіру і волосся щільно, забезпечують ковзання бритви по самій основі волосся і заспокоюють шкіру опісля.

Спеціальні гелі та пінки для гоління володіють властивостями, які необхідні шкірі та волосинам під час процедури: вони покривають шкіру і волосся щільно, забезпечують ковзання бритви по самій основі волосся і заспокоюють шкіру опісля. Голіть волосся по лінії його росту.

Як правильно голити ноги / Фото Pexels Часто змінюйте леза у бритві для гоління. Коли вони припиняють бути гострими, то погано виконують свою функцію, і проводити процедуру гоління потрібно буде майже щодня.

у бритві для гоління. Коли вони припиняють бути гострими, то погано виконують свою функцію, і проводити процедуру гоління потрібно буде майже щодня. Не варто багато раз проводити бритвою по одній ділянці шкіри.

багато раз проводити бритвою по одній ділянці шкіри. Після гоління обов’язково наносіть зволожувальний і живильний засіб із охолоджувальним ефектом.