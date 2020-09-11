Тонке та ламке волосся є поширеною проблемою у жінок на початку осені. Саме у цей період йому бракує корисних вітамінів. Аби відновити волосся та пришвидшити його ріст, варто дізнатися, які вітаміни вам можуть допомогти у цьому та де їх знайти. Адже не обов’язково одразу пити пігулки. Можливо, для вас буде достатньо просто включити певні поживні продукти у свій раціон.

Стан шкіри та волосся є зовнішнім показником вашого здоров’я всередині. Організм повинен отримувати необхідну кількість потрібних вітамінів, які сприятимуть блиску та силі вашої шевелюри, пише Harper's Bazaar. До теми: Як зміцнити волосся: рецепт дієвої маски з шоколаду Корисні вітаміни для росту, зміцнення та відновлення волосся Вітамін A – корисний тим, що допоможе зміцнити корені волосся, запобігає його випадінню та стимулює ріст, пом’якшує шкіру голови, сприяє нормальній роботі сальних залоз, бореться із лупою. На вітамін A багаті такі продукти, як морква, шпинат, диня, гарбуз, ананас.

– корисний тим, що допоможе зміцнити корені волосся, запобігає його випадінню та стимулює ріст, пом’якшує шкіру голови, сприяє нормальній роботі сальних залоз, бореться із лупою. На вітамін A багаті такі продукти, як морква, шпинат, диня, гарбуз, ананас. Вітаміни групи B. Особливо корисним для волосся є вітамін B6 – це фолієва та пантотенова кислота. Коли її достатньо в організмі, то волосся росте міцнішим, а у разі нестачі волосини починають випадати, ламатися, кінці волосся січуться, а на шкірі голови може з’явитися свербіж. Шукайте цей вітамін у курячих яйцях, арахісі, помідорах, рибі, червоному м’ясі та капусті. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Blake Lively (@blakelively) 28 Кві 2018 р. о 4:22 PDT Вітамін C нормалізує кровообіг, зокрема на ділянці волосяного покриву голови. Таким чином волосся отримує достатнє живлення і росте швидше. Щоб збільшити вміст вітаміну в організмі, їжте цитрусові, болгарський перець, зелень.

нормалізує кровообіг, зокрема на ділянці волосяного покриву голови. Таким чином волосся отримує достатнє живлення і росте швидше. Щоб збільшити вміст вітаміну в організмі, їжте цитрусові, болгарський перець, зелень. Вітамін PP. Йому властиво стимулювати ріст волосся та підтримувати водний баланс в організмі. Велика кількість вітаміну міститься в коренеплодах та гарбузових. Перш ніж почати приймати комплекс вітамінів для покращення стану волосся, ретельно підберіть їх саме для ваших індивідуальних потреб або проконсультуйтеся із трихологом.