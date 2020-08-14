Як приховати свій вік за допомогою макіяжу: антивікові поради візажистів
Невдалий макіяж може додати вашому обличчю віку та приховати його переваги, але за допомогою правильного створення мейк-апу виглядати молодшою стає легко. Косметика існує для того, аби кожна жінка могла відчувати себе розкішною у будь-якому віці.
Світові візажисти поділилися із Cosmopolitan порадами для антивікового макіяжу. Вони доводять, що візуально змінювати свій вік можна легко та без болю.
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Як приховати свій вік за допомогою макіяжу
- Перед нанесенням макіяжу зранку замість денного крему використовуйте маску із ліфтинг-ефектом. Тоді обличчя виглядатиме свіжіше та молодше.
- Тональний крем із щільною текстурою підкреслює ваш вік. Тому замасковуйте нерівності шкіри локально за допомогою спеціального консилера.
- Аби приховати мімічні зморшки та лінії на обличчі, наносіть пензлем праймер поверх тональної основи на необхідні ділянки. Але не забувайте користуватися праймером для всього обличчя перед нанесенням тонального крему.
- Уникайте недбалого підліткового макіяжу. Дорослим жінкам слід створювати чіткий мейк-ап: якщо стрілки, то рівні, а рум’яна ідеально розтушовані.
- Обирайте тональний крем із ефектом сяйва, щоб відвести увагу від недоліків на обличчі. Наносити його потрібно спеціальним пензлем від центру обличчя до боків і від підборіддя до вилиць. Обирайте тональну основу в теплих тонах.
- Використовувати пудру не треба – вона сушить шкіру. Якщо ви не зможете обійтися без неї, то обирайте порошкоподібний та прозорий продукт.
- Для створення рум’янців на щоках застосовуйте кремові та гелеві текстури в абрикосовому чи рожевому відтінку. Важливо наносити їх на вилиці, а не на яблучка щік.
- Перед нанесенням помади на губи окреслюйте їхній контур хайлайтером. Також, окреслюючи губи олівцем, розтушовуйте продукт, аби не підкреслювати зморшки. Зокрема, зверніть увагу на рожеві та ягідні відтінки помад.
- Для ділянки обличчя навколо очей застосовуйте спеціальний зволожувальний праймер, бо саме там шкіра є особливо ніжною і тонкою, тому вимагає додаткового догляду.
- Аби приховати пігментні плями та сліди акне, обирайте СС-крем.
- Ідеально оформлені брови можуть врятувати будь-який макіяж. Нехай вони збережуть максимально натуральний, але акуратний вигляд.
- Не наносіть тональні основи на верхні повіки, аби не перевантажувати погляд.
- Користуйтеся водостійким синім або коричневим олівцем, яким варто промалювати лінію росту вій. А довершити макіяж допоможе туш для вій.
- Для свіжості обличчя обирайте тіні із натуральної бежево-коричневої палітри та матової текстури. Перламутрові тіні підкреслюють зморшки на повіках.
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