Після 35 років багатьох жінок починають турбувати перші прояви сивини на волоссі. Щоб її позбутися, вони фарбують шевелюру в різні відтінки. Проте існує один із них, який найкраще може приховати сиве волосся, а також є стильним та личитиме усім.

Щоб приховати сивину, не потрібно фарбувати волосся світлим кольором. Темні відтінки можуть впоратися з цією задачею ще краще, пише Vogue.

До теми: Які натуральні олії можна використовувати для догляду за волоссям: 5 найкращих

Яким кольором пофарбувати волосся, щоб приховати сивину

Деякі стилісти стверджують, що "блонд" є своєрідною панацеєю для сивого волосся, щоб професійно приховати перші ознаки старіння. Проте фарбування волосся в темніший колір може бути ще кращим варіантом. Адже каштановий та інші тони коричневого вирізняються універсальністю і личать жінкам будь-якого віку, а також ідеально зафарбовують сиві волосини.

Фахівці стверджують, що після 35 рідко трапляються випадки, коли жінки фарбують волосся темнішим відтінком. Проте hair-експерти зазначають, що каштановий відтінок не лише добре маскує сивину, а й є трендовим в осінньо-зимовому сезоні. Те ж саме стосується глянцевого коричневого відтінку на зразок темного шоколаду.

За волоссям, пофарбованим в шоколадний відтінок, легше доглядати, ніж за білявим. Якщо ви навіть звикли постійно бачити себе з русявим чи світлим волоссям, то один з тонів коричневого також матиме природний вигляд. Він підійде різному типу локонів: прямим, кучерявим, ламким, довгим чи коротким. Проте важливо, аби ваш стиліст індивідуально підібрав відтінок, опираючись на ваші особливості структури волосин та рис обличчя.

Зокрема, темні відтінки волосся можуть візуально омолодити обличчя. Різновиди коричневої фарби для волосся обирають багато знаменитостей: Вікторія Бекхем, Сандра Буллок, Енн Гетевей, Сальма Гаєк і Вайнона Райдер.

Жінкам зі світлою шкірою й великим носом варто звернути увагу на відтінки світло-коричневого або темно русявого, а власницям пухких губ і маленького носа личитиме темно-коричневий відтінок волосся. Коричневий відтінок, наближений до темного шоколаду, повинен створювати контраст зі шкірою. Якщо ви оберете фарбу правильно, то загальний вигляд вашого обличчя повинен стати виразнішим, а вилиці, губи і ніс – вдало підкресленими. Для корекції кольору звертайтеся до фахівця щодва місяці.