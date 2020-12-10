Як приготувати скраб для тіла в домашніх умовах: 5 найкращих рецептів
Важливо доглядати не лише за шкірою обличчя, але й за тілом, аби завжди мати красивий вигляд та відчувати себе привабливою. За допомогою скрабів для тіла можна очистити і пом’якшити шкіру. Спробуйте приготувати скраб самостійно в домашніх умовах з натуральних інгредієнтів, які володіють зволожувальними, живильними і заспокоюючими властивостями.
Готувати скраби своїми руками – корисна та цікава процедура. tochka.net поділилися 5 рецептами скрабів для тіла, які можна зробити в домашніх умовах.
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Скраби для тіла в домашніх умовах
Кавовий скраб для тіла
Що вам знадобиться?
- 3 столові ложки кавової гущі;
- 2 чайні ложки цукру;
- 3 столові ложки оливкової олії.
Всі інгредієнти потрібно перемішати, а потім наносити суміш, починаючи з ніг і рухаючись до верхньої частини тіла. Кофеїн допомагає у боротьбі з целюлітом, заспокоює шкіру, сповільнює старіння, зменшує запалення, живить тіло вітаміном B.
Цукровий скраб для тіла
Що вам знадобиться?
- 3 столові ложки цукру (підійде білий або коричневий);
- 4 краплі будь-якої ефірної олії;
- 2 столові ложки оливкової олії.
Поєднайте всі інгредієнти, перемішайте та використовуйте регулярно для догляду за тілом. Такий скраб є універсальним. Інгредієнти, які є в його складі, пом’якшать шкіру та сприятимуть нормальній циркуляції крові. Цукор містить гліколеву кислоту. Речовина природним чином очищатиме шкіру від ороговілих лусочок.
Домашній скраб для тіла / Фото Pixabay
Гарбузовий скраб для тіла
Що вам знадобиться?
- 4 столові ложки коричневого цукру;
- 2 столові ложки гарбузового пюре;
- 1 чайна ложка меду;
- 2 чайні ложки оливкової олії.
Змішайте всі вищезазначені компоненти для приготування скрабу. Гарбуз містить багато вітамінів, антиоксидантів, каротину, цинку та інших корисних елементів. Тому такий засіб підійде для використання в осінній сезон, щоб не лише пом’якшив шкіру, а й надав їй тематичного "осіннього" запаху.
Скраб для тіла зі зеленим чаєм
Що вам знадобиться?
- 4 чайних пакетика зеленого чаю;
- 1 столова ложка цукру;
- 2 столові ложки натурального йогурту.
Поєднайте інгредієнти в одній ємності, ретельно перемішайте, наносіть на тіло масажними повільними рухами. Завдяки великій кількості антиоксидантів, які містяться в зеленому чаї, скраб омолоджуватиме шкіру, вирівнюватиме її тон, запобігатиме подразненню, тонізуватиме.
Як приготувати скраб для тіла / Фото Pexels
Шоколадно-кокосовий скраб для тіла
Що вам знадобиться?
- 4 столові ложки цукру (підійде білий або коричневий);
- 1 столова ложка порошку какао;
- 3 столові ложки кокосової олії;
- 1 чайна ложка стружки кокосу.
Змішайте всі необхідні компоненти, і акуратно скрабуйте тіло. Шоколадно-кокосовий скраб не лише зволожуватиме та живитиме шкіру, а й допоможе розслабитися.
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