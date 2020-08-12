Не все так просто: як правильно вибрати міцелярну воду для свого типу шкіри
Очищувати шкіру спеціальним засобом потрібно навіть тоді, коли ви не наносите макіяж. Адже бруд однаково накопичується на шкірі протягом дня. Міцелярна вода допомагає його позбутися і захистити шкіру обличчя від появи прищів та закупорення пор.
Міцелярну воду, як і будь-який інший доглядовий засіб, необхідно вибирати відповідно до типу та особливостей вашої шкіри. Vogue розповів на що варто звертати увагу під час вибору міцелярної води для очищення обличчя.
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Що таке міцелярна вода
Продукт містить активні компоненти, які називають міцелами. Їх не можна помітити неозброєним оком, але виконують вони важливу функцію: наче магніт, очищуючи шкіру обличчя від залишків косметики, притягують весь бруд. Важливо те, що використання міцелярної води є безпечним для обличчя, тому що засіб не має властивості пошкоджувати ліпідні структури. Таким чином після очищення ви не відчуватимете сухості та стягнутості на шкірі.
Міцелярну воду рекомендують використовувати не лише для видалення макіяжу, а й протирати нею обличчя зранку, аби наносити косметику на чисту шкіру, яка могла накопичити забруднення під час сну. Також застосовуйте засіб після фізичних навантажень, щоб позбутися потовиділення.
Особливості міцелярної води / Фото Pexels
Як правильно вибрати міцелярну воду
- Для сухої шкіри. Якщо очищувати шкіру надмірно, то можна викликати сухість. Аби уникнути втрати вологи, вибирайте ту міцелярну воду, яка містить зволожувальні та живильні компоненти: гіалуронову кислоту, гліцерин або гель алое вера.
- Для жирної шкіри. Вам знадобляться засоби для догляду, які мають властивість регулювати вироблення шкірного сала. Зверніть увагу, щоб у їхньому складі були цинк або мигдальна кислота. Також можете користуватися міцелярною водою із матуючим ефектом.
- Для проблемної шкіри, яка схильна до висипань. Міцелярна вода також може сприяти покращенню стану вашої шкір. Якщо ви боретеся із прищами, які провокує активне вироблення шкірного сала, то користуйтеся засобом для очищення шкіри із вмістом цинку, саліцилової кислоти і вітаміну C.
- Для чутливої шкіри. Вам потрібен засіб із ніжною та м’якою формулою.