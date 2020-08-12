Очищувати шкіру спеціальним засобом потрібно навіть тоді, коли ви не наносите макіяж. Адже бруд однаково накопичується на шкірі протягом дня. Міцелярна вода допомагає його позбутися і захистити шкіру обличчя від появи прищів та закупорення пор.

Міцелярну воду, як і будь-який інший доглядовий засіб, необхідно вибирати відповідно до типу та особливостей вашої шкіри. Vogue розповів на що варто звертати увагу під час вибору міцелярної води для очищення обличчя.

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Що таке міцелярна вода

Продукт містить активні компоненти, які називають міцелами. Їх не можна помітити неозброєним оком, але виконують вони важливу функцію: наче магніт, очищуючи шкіру обличчя від залишків косметики, притягують весь бруд. Важливо те, що використання міцелярної води є безпечним для обличчя, тому що засіб не має властивості пошкоджувати ліпідні структури. Таким чином після очищення ви не відчуватимете сухості та стягнутості на шкірі.

Міцелярну воду рекомендують використовувати не лише для видалення макіяжу, а й протирати нею обличчя зранку, аби наносити косметику на чисту шкіру, яка могла накопичити забруднення під час сну. Також застосовуйте засіб після фізичних навантажень, щоб позбутися потовиділення.



Особливості міцелярної води / Фото Pexels

Як правильно вибрати міцелярну воду