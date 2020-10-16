Однією із найбільших проблем для власниць тонкого волосся є відсутність об’єму. Існують прості б’юті-лайфхаки, які допоможуть перехитрити природу та візуально зробити ваші локони густішими і ефектнішими. Варто лише навчитися правильно сушити волосся.

Коли ви миєте волосся, то під вагою води пасма стають важчими і, як наслідок, зникає прикореневий об’єм. Harper's Bazaar поділився порадами, які сприятимуть об’єму навіть тонкого волосся.

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Як правильно сушити тонке волосся

Почніть з обов’язкового нанесення термозахисту на волосся. Потім скористайтеся спеціальними спреями і лосьйонами, які призначені для потовщення волосся. Деякі із них є справді дієвими. Шукайте засоби із позначками: texture, hold и thickness. Важливо не нанести надто багато продукту, щоб не отримати зворотного ефекту.

на волосся. Потім скористайтеся спеціальними спреями і лосьйонами, які призначені Деякі із них є справді дієвими. Шукайте засоби із позначками: texture, hold и thickness. Важливо не нанести надто багато продукту, щоб не отримати зворотного ефекту. Акуратно розчісуйте пасма під час сушіння. Експерти рекомендують спочатку висушити волосся на 80-90% і лише згодом використовувати насадку для брашингу. Аби отримати додатковий об’єм, спробуйте не розчісувати корені волосся, а лише рухайтеся гребінцем по загальній довжині.



Як правильно сушити волосся феном / Фото Pexels