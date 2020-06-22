Якщо знати принципи правильної техніки, то брови можна вищипувати самостійно вдома на рівні із салонною процедурою. Брови створюють форму загального вигляду обличчя, тому до догляду за ними потрібно підійти відповідально.

Аби брови не втрачали форми та завжди виглядали гарно, варто регулярно їх вищипувати та проводити процедури по догляду. СТБ зібрав рекомендації, як правильно робити корекцію брів вдома.

До теми: Як правильно доглядати за бровами в домашніх умовах: секрети візажистів

Що потрібно знати про догляд за бровами

Розчісування брів спеціальною щіточкою повинне стати для вас щоденною рутиною.

Аби форма брів не втрачалася, вищипуйте волоски одразу, як вони з’являються.

Навчіться правильно фарбувати брови. Це допоможе додати їм об’єму та приховає ділянки, на яких немає волосин.

Ретельно вибирайте тон для фарбування брів. Він повинен бути максимально наближеним до кольору коренів волосся.

Те ж правило щодо форми брів. Вона повинна личити вашому типу обличчя. Наприклад, для круглого обличчя підійде вигнута форма брів, як і квадратному, але у цьому випадку можна зробити довгий хвостик. Переваги овального лиця підкреслять прямі брови із заокругленим кінчиком, а трикутного – висока лінія брів із плавним вигином.



Правильний догляд за бровами вдома / Фото Pexels

Як правильно щипати брови самостійно

Продезінфікуйте інструменти та шкіру навколо брів спиртом. Ретельно розчешіть брови. Окресліть бажану форму брів білим олівцем. Щипайте ті волосини, які залишилися поза окресленою межею. Важливо вищипувати волосини за лінією росту швидко та різким рухом. Вкінці процедури знов протріть шкіру спиртом, а потім зволожте та заспокойте за допомогою крему.



Алгоритм вищипування брів своїми руками / Фото Pexels

Щоб визначити ідеальну форму брів для себе, візажисти рекомендують прикласти до обличчя олівець, аби утворилося 2 точки: одна в опуклій частині носа, а друга на лінії внутрішнього куточка ока. Далі перемістіть олівці до зіниці ока. Місце їхнього перетину є найвищою точкою вигину брів. Наступна "зупинка", яка повинна стати кінцем хвостика брови, перетин олівця зі зовнішнім краєм ока. Поставте собі ці точки і, відштовхуючись від їхнього розташування, оформлюйте брови.