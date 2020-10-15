Багатьом здається, що розчісування волосся – це найпростіша б’юті-процедура. Проте hair-експерти переконані, що не всі вміють правильно користуватися гребінцем чи щіткою для волосся. Те, як ви розчісуєте ваші локони, значно впливає на їхній стан.

Щоб ви правильно розчісувати волосся та не пошкоджували свої пасма, hair-експерти поділилася з Cosmopolitan корисними порадами. Читайте також: Як освіжити зовнішній вигляд: 3 завжди актуальні стрижки, які омолоджують обличчя Як правильно розчісувати волосся Розчісувати волосся потрібно всім , незалежно від його довжини. Таким чином ви уникнете пошкодження внаслідок заплутаних волосин.

, незалежно від його довжини. Таким чином ви уникнете пошкодження внаслідок заплутаних волосин. Не варто одразу після миття розчісувати волосся. Адже лусочки волосяної кутикули ще не встигли повністю закритися, тому у цей момент волосини найбільш вразливі. Якщо є необхідність взаємодіяти із вологим волоссям, то робіть це гребінцем із рідкими зубцями поверх маски чи кондиціонера.

Адже лусочки волосяної кутикули ще не встигли повністю закритися, тому у цей момент волосини найбільш вразливі. Якщо є необхідність взаємодіяти із вологим волоссям, то робіть це гребінцем із рідкими зубцями поверх маски чи кондиціонера. Після миття обгортайте волосся м’яким рушником приблизно на 10 хвилин. Після води і шампуню волосся вбирає воду до 30% власної маси, тому буде ламким під час розчісування.

Що робити після миття волосся / Фото Pexels Якщо вологі кінці волосся переплуталися між собою, то розчешіть пасма руками , і дозвольте їм підсохнути. Якщо у вас коротке волосся, то розчісуйте його у напряму від шкіри голови донизу. З довгим волосся варто поводитися по-іншому: рухайтеся гребінцем від кінців волосся, легенько підтримуючи його, і повільно рухайтеся вгору.

, і дозвольте їм підсохнути. Якщо у вас коротке волосся, то розчісуйте його у напряму від шкіри голови донизу. З довгим волосся варто поводитися по-іншому: рухайтеся гребінцем від кінців волосся, легенько підтримуючи його, і повільно рухайтеся вгору. Кучеряве волосся варто розчісувати вологим. Але попередньо нанесіть на нього кондиціонер.

Але попередньо нанесіть на нього кондиціонер. Зручно мати одразу два інструменти для розчісування волосся: масажну розчіску і гребінець. Важливо, аби зубці не було близько розташованими один до одного. Гребінець обирайте із натурального дерева, а щітку – з натурального ворсу.

Важливо, аби зубці не було близько розташованими один до одного. Гребінець обирайте із натурального дерева, а щітку – з натурального ворсу. Обов’язково регулярно очищуйте інструменти для розчісування волосся. Адже на них збирається бруд та секрети сальних залоз.

Інструменти для розчісування волосся / Фото Unsplash Не позичайте свій гребінець нікому. Будь-який матеріал схильний накопичувати не лише секрет сальних залоз, а й яйця паразитів і патогенні грибки.

Будь-який матеріал схильний накопичувати не лише секрет сальних залоз, а й яйця паразитів і патогенні грибки. Розчісувати волосся двічі або тричі на день буде достатньо.