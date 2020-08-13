На витягнутих руках чи на ліктях: Аніта Луценко показала, як правильно робити планку
Виконання планки є ефективним для вашого тіла, а особливо для рівної спини та спалювання калорії. Зокрема, ця вправа не вимагає наявності додаткового інвентаря чи відвідування спортзалу. Проте ви не отримаєте бажаного результату, якщо її робитимете її неправильно.
За допомогою планки також можна підтягнути і тонізувати м’язи пресу, сідниць і стегон. Сьогодні ця вправа є однією із найпопулярніших серед зірок, блогерів та інших людей, які дбають про своє здоров’я та красу тіла. ТСН поділився порадами від зіркової тренерки Аніти Луценко, як правильно виконувати планку.
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Як правильно робити планку
- Насамперед, якщо вас підозріло починає боліти спина, то зупиняйтеся.
- Важливо, щоб долоні стояли перпендикулярно до плечей.
- Контролюйте своє тіло: не сутультеся та не згинайте спину.
- Тримайте прес постійно напруженим.
- Зафіксуйте положення так, аби ноги і руки не "роз’їжджалися ".
- Дихайте повільно та спокійно. Коли видихатимете, живіт повинен трішки іти всередину.
- Простір між лопатками не повинен згинатися вниз.
- Планка допоможе схуднути, якщо поєднувати її із правильним харчуванням та іншими фізичними навантаженнями.
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