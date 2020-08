Такая ли магическая планка? Нууууу.... планка как планка, как ещё тюсотня хороших упражнений, которые хороши при правильной технике выполнения и совершенно бесполезны или вредны, если делать не правильно Тут тоже самое: 1. Болит спина в планке? Остановись! 2. Ладони поставь точно под плечи. 3. Не горбись, не скруглять спину. 4. Разъезжаются ноги и руки??напряги пресс! Ведь ты для этого держишь!? 5.дыхание спокойное на выдохе живот немного уходит внутрь . 6. Между лопатками не проваливаться. 7. Хотите убрать живот планкой? Упс! Плохие новости - живот убирается коррекцией питания P.s. Локти как у меня не должны быть вывернуты внутренние части «смотреть» должны внутрь) у меня проучилось съёмочно, а не тренировочно, когда чувствуешь тело)

