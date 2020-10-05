Прийом душу, здавалось би, знайома та проста для усіх процедура. Проте навіть під час неї можна допустити кілька помилок. Таким чином ви зможете нашкодити тілу. Увімкнення води, миття та витирання насухо – не єдині принципи, яких варто дотримуватися, приймаючи душ.

Напевно, кожна людина приймає душ вранці та ввечері. Проте це ще не означає, що ви робите це правильно. Harper's Bazaar назвав помилки, яких не варто робити під час прийому душу, аби уникнути проблем зі шкірою.

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Помилки під час прийому душу

Неправильна температура води. Дуже холодний та надто гарячий душ не є корисними. Вода низької температури допоможе вам прокинутися, але не розслабитися. А гаряча вода провокує виділення із тіла природного сала. Таким чином шкіра стає тьмяною, сухою та виникає свербіж. Краще обирайте воду кімнатної температури. Тоді ви зможете захистити шкіру від передчасного старіння, сухості, прищів та вугрів.

Дуже холодний та надто гарячий душ не є корисними. Вода низької температури допоможе вам прокинутися, але не розслабитися. А гаряча вода провокує виділення із тіла природного сала. Таким чином шкіра стає тьмяною, сухою та виникає свербіж. Краще обирайте воду кімнатної температури. Тоді ви зможете захистити шкіру від передчасного старіння, сухості, прищів та вугрів. Надто довгий прийом душу. Якщо довго стояти під потоком теплої води, то ймовірно ви ушкодите шкіру. Адже тривалі водні процедури призводять до того, що шкіру покидає натуральне сало та волога. Після того, як вам почало здаватися, що ви маєте зі шкірою певні проблеми, спробуйте скоротити час проводження в душі та спостерігайте за змінами.



Як правильно приймати душ / Фото Unsplash

Використання спеціальної губки. Губки допомагаю економити миючий засіб, адже вони утворюють багато пінки із невеликою його кількістю. Проте цей "інструмент для душу" накопичує багато бактерій та бруду, які ви потім переносите на тіло, подразнюючи чутливу та суху шкіру.

Губки допомагаю економити миючий засіб, адже вони утворюють багато пінки із невеликою його кількістю. Проте цей "інструмент для душу" накопичує багато бактерій та бруду, які ви потім переносите на тіло, подразнюючи чутливу та суху шкіру. Застосування жорсткого засобу для душу. За допомогою звичайного мила та води можна позбутися від усіх бактерій на тілі. Не варто користуватися засобами для миття із жорстким складом. М’який очищувальний засіб містить більше ліпідів, які є корисними для здоров’я шкіри.

За допомогою звичайного мила та води можна позбутися від усіх бактерій на тілі. Не варто користуватися засобами для миття із жорстким складом. М’який очищувальний засіб містить більше ліпідів, які є корисними для здоров’я шкіри. Намилювання перед нанесенням шампуню. Мило повинне змивати залишки інших засобів з вашої шкіри, які можуть провокувати акне. Тому робіть все у такій послідовності: нанесіть шампунь, змийте, потім нанесіть кондиціонер, намилюйте все тіло та змивайте кондиціонер і гель для душу звичайною теплою водою. Зокрема, стосовно видалення зайвого волосся з тіла. Залишайте цей етап на кінець. Тоді волосини стануть м’якшими і голити їх буде легше.



Чого не слід робити в душі / Фото Pexels