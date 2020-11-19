Довгі, короткі, з вигином чи без: як правильно обрати туш за типом вій
Туш для вій – завершальний штрих у будь-якому макіяжі. Як правильно підібрати туш і чим вони відрізняються – читайте в нашому матеріалі.
Для того, щоб правильно підібрати туш, необхідно звернути увагу на довжину, густоту та жорсткість вій, зазначає maybelline.
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На що звернути увагу під час вибору туші
Дайте характеристику своїм віям
За довжиною:
- короткі
- середні
- довгі
Об'єм:
- рідкі
- середні
- густі
- нерівномірні
За товщиною бувають:
- тонкі
- середні
- товсті
Важливо також визначитись із вигином вій:
- прямі
- загнуті
- прямі та спрямовані вниз
За жорсткістю розрізняють:
- м'які
- жорсткі
Колір:
- світлі
- середні
- темні
Обирайте туш відповідно до типу вій / Фото pexels
Як визначити, яка туш потрібна
- Якщо ви власниця коротких чи середньої довжини вій, то вам краще використовувати туш, яка їх візуально подовжує.
- Практично прямі, без вигину вії – зробить привабливішими туш, яка підкручує вії, також використовуйте щипчики.
- Нерівномірні вії приборкає туш "догляд та об'єм".
- Для темних можна обирати туш будь-якого відтінку.
- Якщо у вас густі вії, то спеціалісти рекомендують надавати перевагу туші, яка подовжує їх.
- Туш "догляд" і "розподіл" підійде для м'яких чи тонких (середньої товщини) вій. Не варто на них накладати велику кількість шарів засобу.
- Для жорстких і тонких, варто використовувати підкручуючу туш і щипчики для завивки.
- Туш для об'єму, яка надає віям пишність і товщину, підійде для довгих і тонких вій.
- Для коротких та тонких – потрібна подовжуюча з ефектом об'єму.
- Якщо ж у вас довгі, рідкі та тонкі, то краще обирати туш для об'єму та підкручуючу.
- Подовжуючий ефект також рекомендований для коротких і густих вій.
- Для довгих і густих – підкручуюча. У такому випадку туш варто наносити в один шар і фарбувати лише верхні вії.
- Туш з підкручуючим ефектом підійде власницям довгих, густих, але тонких вій.
Якою має бути щіточка
- Для густих вій – обирайте щіточку з довгим ворсом.
- Для м'яких й тонких вій – не використовуйте силіконові щіточки.
- Якщо вії жорсткі та довгі, то краще обирати щіточку з довгою та жорсткою щетинною.
- Щіточка з довгим ворсом – для густих вій.
- При монголоїдному розрізі очей або невисокій нижній повіці – обирайте дуже тонку щіточку.
Зверніть увагу на щіточку / Фото pexels
Помилки при фарбуванні вій
Про те, чого робити не варто та що шкодить віям, розповідає tochka.net.
- Не можна наносити багато шарів туші. Вона може обсипатися та створювати темні кола під очима.
- Не варто використовувати туш після закінчення терміну придатності.
- Не можна робити різких рухів щіточкою в тюбику. Повітря, що потрапляє всередину через такі рухи, пришвидшує засиханню туші.
- Не фарбуйте вії поспіхом. Неакуратні рухи забруднюють повіку та зліплюють вії.
Як потрібно фарбувати вії тушшю
- Фарбувати вії необхідно зигзагоподібними рухами з боку в бік, витягаючими рухами вгору.
- Наносити туш від коренів до кінчиків.
- Туш необхідно наносити на нижні та верхні вії, окрім деяких випадків.
- Для того, щоб не було грудочок, використовуйте щіточку для розчісування вій.
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