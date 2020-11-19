Туш для вій – завершальний штрих у будь-якому макіяжі. Як правильно підібрати туш і чим вони відрізняються – читайте в нашому матеріалі.

Для того, щоб правильно підібрати туш, необхідно звернути увагу на довжину, густоту та жорсткість вій, зазначає maybelline. Читайте також Помилки візажистів-початківців: що заважає молодим майстрам макіяжу досягти успіху На що звернути увагу під час вибору туші Дайте характеристику своїм віям За довжиною: короткі

середні

довгі Об'єм: рідкі

середні

густі

нерівномірні За товщиною бувають: тонкі

середні

товсті Важливо також визначитись із вигином вій: прямі

загнуті

прямі та спрямовані вниз За жорсткістю розрізняють: м'які

жорсткі Колір: світлі

середні

темні Головне завдання туші – це зробити вії пухнастими, довгими, з гарним вигином.

Обирайте туш відповідно до типу вій / Фото pexels Як визначити, яка туш потрібна Якщо ви власниця коротких чи середньої довжини вій , то вам краще використовувати туш, яка їх візуально подовжує.

, то вам краще використовувати туш, яка їх візуально подовжує. Практично прямі, без вигину вії – зробить привабливішими туш, яка підкручує вії, також використовуйте щипчики.

– зробить привабливішими туш, яка підкручує вії, також використовуйте щипчики. Нерівномірні вії приборкає туш "догляд та об'єм".

приборкає туш "догляд та об'єм". Для темних можна обирати туш будь-якого відтінку.

можна обирати туш будь-якого відтінку. Якщо у вас густі вії , то спеціалісти рекомендують надавати перевагу туші, яка подовжує їх.

, то спеціалісти рекомендують надавати перевагу туші, яка подовжує їх. Туш "догляд" і "розподіл" підійде для м'яких чи тонких (середньої товщини) вій . Не варто на них накладати велику кількість шарів засобу.

. Не варто на них накладати велику кількість шарів засобу. Для жорстких і тонких , варто використовувати підкручуючу туш і щипчики для завивки.

, варто використовувати підкручуючу туш і щипчики для завивки. Туш для об'єму, яка надає віям пишність і товщину, підійде для довгих і тонких вій .

. Для коротких та тонких – потрібна подовжуюча з ефектом об'єму.

– потрібна подовжуюча з ефектом об'єму. Якщо ж у вас довгі, рідкі та тонкі , то краще обирати туш для об'єму та підкручуючу.

, то краще обирати туш для об'єму та підкручуючу. Подовжуючий ефект також рекомендований для коротких і густих вій .

. Для довгих і густих – підкручуюча. У такому випадку туш варто наносити в один шар і фарбувати лише верхні вії.

– підкручуюча. У такому випадку туш варто наносити в один шар і фарбувати лише верхні вії. Туш з підкручуючим ефектом підійде власницям довгих, густих, але тонких вій. Якою має бути щіточка Для густих вій – обирайте щіточку з довгим ворсом. Для м'яких й тонких вій – не використовуйте силіконові щіточки. Якщо вії жорсткі та довгі, то краще обирати щіточку з довгою та жорсткою щетинною. Щіточка з довгим ворсом – для густих вій. При монголоїдному розрізі очей або невисокій нижній повіці – обирайте дуже тонку щіточку.

Зверніть увагу на щіточку / Фото pexels Помилки при фарбуванні вій Про те, чого робити не варто та що шкодить віям, розповідає tochka.net. Не можна наносити багато шарів туші. Вона може обсипатися та створювати темні кола під очима. Не варто використовувати туш після закінчення терміну придатності. Не можна робити різких рухів щіточкою в тюбику. Повітря, що потрапляє всередину через такі рухи, пришвидшує засиханню туші. Не фарбуйте вії поспіхом. Неакуратні рухи забруднюють повіку та зліплюють вії. Як потрібно фарбувати вії тушшю Фарбувати вії необхідно зигзагоподібними рухами з боку в бік, витягаючими рухами вгору. Наносити туш від коренів до кінчиків. Туш необхідно наносити на нижні та верхні вії, окрім деяких випадків. Для того, щоб не було грудочок, використовуйте щіточку для розчісування вій.