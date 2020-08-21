Як правильно наносити матову помаду на губи: поради француженок
Жінки із Франції володіють вмінням ідеально наносити матову помаду на губи. Попри те, що з такою текстурою важко працювати, їм вдається додати губам об’єму та пристрасного вигляду. Аби також цього навчитися, вам варто дізнатися про деякі б’юті-таємниці француженок.
Француженки знають багато таємниць та лайфхаків, які полегшують їхню б’юті рутину та допомагають залишатися красивими. Cosmopolitan поділився дієвими порадами від французьких красунь для правильного нанесення матової помади та її стійкості.
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Як правильно фарбувати губи матовою помадою
- Скрабуйте, зволожуйте та робіть маску для губ регулярно, а не лише перед нанесенням помади.
- За допомогою консилера на основі олій та інших зволожувальних компонентів вирівняйте поверхню губ. Таким чином ви замаскуєте мікротріщини та закріпите матову помаду.
- Застосовуйте бальзам для губ за 10-15 хвилин перед нанесенням помади. Не перебільшуйте із кількістю продукту, якщо його буде забагато на губах та він не встигне ввібратися, то ви не отримаєте бажаного матового ефекту.
- Створюйте контур губ спеціальним олівцем, відтінок якого відповідатиме кольору помади. Зокрема, олівцем можна легенько коректувати форму губ, якщо існує необхідність. Якщо ви акуратно розтушуєте контури, то губи здаватимуться пухкішими.
- Використовуйте спеціальний твердий та синтетичний пензлик для нанесення помади.
- Не покривайте старий шар помади новим. Якщо через певний час помада втратила першочерговий вигляд, то застосуйте палець, аби затушувати необхідну ділянку помадою, легенько постукуючи по губах.
- Не кусайте та не облизуйте губ. Із цими звичками ви не зможете отримати ідеальну матовість у будь-якому випадку.
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