Жінки із Франції володіють вмінням ідеально наносити матову помаду на губи. Попри те, що з такою текстурою важко працювати, їм вдається додати губам об’єму та пристрасного вигляду. Аби також цього навчитися, вам варто дізнатися про деякі б’юті-таємниці француженок.