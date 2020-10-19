Ханг Ванго – відомий зірковий візажист з Америки. Він розповів, яку помилку найчастіше роблять жінки під час створення макіяжу, маскуючи дрібні недоліки на обличчі. Якщо робити це неправильно, то вам не вдасться досягти бажаного ефекту.

Дрібні недоліки часто з’являються на шкірі обличчя. Вони можуть спричиняти дискомфорт, якщо їх невдало замаскувати. Cosmopolitan розповів, якої помилки не можна допускати під час цієї процедури.

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Помилка під час маскування нерівностей на обличчі

Ханг Ванго каже, що створити макіяж мрії заважають недоліки, які є звичним явищем на шкірі обличчя. Він додає, що одним із найчастіших запитів від шанувальників його творчості є прохання розповісти, як правильно приховувати прищі і вугрі.

Візажист поділився єдиною помилкою, якої варто уникати, щоб мати ідеальний тон шкіри. "Я думаю, що найкращим способом приховати будь-які плями є використання коректора того ж відтінку, що і тональний крем", – пояснив Ханг. "Більшість людей використовують той самий (світліший) коректор, який використовують під очима, щоб замаскувати темні кола, але використання одного і того ж відтінку змушує все поєднуватися. Якщо ви використовуєте більш світлий коректор, ви точно виділите те місце, де є прищ".

Майстер з макіяжу Ханг Ванго рекомендує використовувати коректори у двох відтінках, аби висвітлити темні кола під очима та замаскувати прищі і плями на обличчі.