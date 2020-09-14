Патчі під очі залишаються популярним б’юті-мастхевом серед жінок, які дбають про свій зовнішній вигляд. Серед їхніх корисних властивостей виділяють зволоження чутливої шкіри навколо очей, сприяння її пружності, усунення ознак втоми та набряків. Аби досягти кращого результату від використання патчів, варто дотримуватися кількох корисних порад.

Серед усіх патчів для шиї, живота, грудей чи стегон, найбільше використовують все ж таки невеликі гіалуронові "наліпки" під очі. Elle поділився порадами, як правильно користуватися патчами під очі, щоб отримати від процедури якомога більше користі. Читайте також: Глибоке очищення шкіри обличчя: домашні детокс-маски Як користуватися патчами під очі Не можна використовувати патчі, якщо на обличчі є залишки макіяжу. Щоб від патчів була користь, ними необхідно користуватися лише на очищеній та сухій шкірі. Коли компоненти у складі косметики та патчів змішаються, то можуть викликати непередбачувану реакцію у вигляді подразнення, почервоніння чи алергії.

Правильне використання патчів під очі / Фото Pexels Підготуйте відповідну ділянку обличчя до нанесення патчів. Шкіра навколо очей є особливо ніжною та чутливою, тому попередньо зробіть їй легкий масаж:акуратно постукайте кінчиками пальців та зробіть кілька кругових рухів. Таким чином кров почне краще циркулювати, а інгредієнти патчів зможуть принести більше користі.

Результат від використання патчів під очі / Фото Pexels Не змивайте залишки рідини після використання патчів. Зазвичай патчі потрібно носити 15-20 хвилин або ще існують такі, які залишають на всю ніч, проте після зняття патчів не варто одразу ретельно очищувати обличчя водою. Розподіліть рідину по шкірі, щоб вона добре увібралася. Адже "водичка" патчів володіє зволожувальними та пом’якшувальними властивостями.