Як правильно качати прес вдома: 4 вправи від Аніти Луценко для красивого тіла
Аніта Луценка – зіркова фітнес-тренерка та експерт зі схуднення. Вона активно ділиться дієвими вправами для рельєфної фігури та гнучкості тіла на своїй інстаграм-сторінці, де у неї понад мільйон підписників. Нещодавно тренерка показала, як можна накачати прес вдома за допомогою чотирьох вправ.
ТСН поділився тренуванням від Аніти Луценко для рельєфного пресу. Вправи, які демонструє тренерка, прості і їх можна виконувати вдома.
Корисно знати: Як обманути вік: звички, які допоможуть вам виглядати молодшою
Аніта Луценко рекомендує виконувати кожну із чотирьох вправ протягом 30 секунд по черзі. Аби тренування було ефективнішим, повторюйте вправи по 3 рази кожну. Перш ніж починати робити комплекс вправ, варто дізнатися, що вони призначені для людей без проблем зі здоров’ям, за словами Аніти.
Вправи для пресу
- Кранчі або скручування повторюйте 20 разів, видихаючи під час підйому вгору, при цьому поперек повинен бути притиснутим до підлоги. Завершуючи підхід, виконайте 10 пружин у позиції зверху.
- Витягування однієї ноги зробіть 20 разів.
- Вправу "берізка" також виконайте 20 разів. Важливо перший раз не перенапружитися і не отримати травму. Тому починайте виконувати вправу, допоки відчуватимете комфорт.
- Скручування по діагоналі виконуйте 20 повторень. Не забувайте, що плечі під час вправи маю бути підняті.