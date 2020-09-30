Аніта Луценка – зіркова фітнес-тренерка та експерт зі схуднення. Вона активно ділиться дієвими вправами для рельєфної фігури та гнучкості тіла на своїй інстаграм-сторінці, де у неї понад мільйон підписників. Нещодавно тренерка показала, як можна накачати прес вдома за допомогою чотирьох вправ.

ТСН поділився тренуванням від Аніти Луценко для рельєфного пресу. Вправи, які демонструє тренерка, прості і їх можна виконувати вдома.

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Аніта Луценко рекомендує виконувати кожну із чотирьох вправ протягом 30 секунд по черзі. Аби тренування було ефективнішим, повторюйте вправи по 3 рази кожну. Перш ніж починати робити комплекс вправ, варто дізнатися, що вони призначені для людей без проблем зі здоров’ям, за словами Аніти.

Вправи для пресу