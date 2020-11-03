Поширеною проблемою восени є сухі та полущені губи внаслідок несприятливих погодних умов. Аби позбутися цієї проблеми, варто правильно за ними доглядати. Почніть зі скрабування, а точніше: із приготування скрабу з кокосовою олією в домашніх умовах.

Скраб з кокосовою олією – дієвий б’юті-засіб, який допомагає зменшити сухість і лущення губ. Процедура скрабування триває лише 5 хвилин. Коли не має часу чи можливості відвідати спа або придбати готовий скраб, його можна приготувати самостійно вдома за рецептом, яким поділився Elle.

Читайте також: Виглядати природно та старіти красиво: б’юті-таємниці від красивих француженок

Користь скрабу для губ на основі кокосової олії та меду

Скрабування – це чудове рішення, щоб позбутися ороговілих клітин шкіри, пом’якшити і зволожити її. Дієвий скраб можна приготувати вдома самостійно із натуральних інгредієнтів. Сухі і полущені губи швидко реанімує б’юті-засіб, який допоможе відновити ніжну структуру шкіри губ, позбутися від тріщинок і зволожити.

Кокосова олія містить у своєму складі багато антиоксидантів та жирних кислот, які живлять шкіру. А цукор володіє функцією натурального скрабу, який видаляє відмерлі частинки шкіри та сухий верхній шар. Зі свого боку мед допомагає отримати шкірі природні цілющі компоненти. Якщо використовувати продукти із вмістом меду регулярно, то він результативно живитиме шкіру, омолоджуватиме і створюватиме захисний бар’єр на поверхні губ.



Користь кокосового скрабу для губ / Фото Unsplash

Рецепт скрабу для губ

Що вам знадобиться?

1 чайна ложка кокосової олії;

1 чайна ложка натурального меду;

2 чайні ложки цукру (можна використовувати звичайний білий або коричневий).

Спочатку поєднайте кокосову олію з медом. Потім у ємність додайте цукор і ретельно перемішайте інгредієнти. Суміш потрібно акуратно наносити на губи круговими рухами, які необхідно повторювати протягом 2-3 хвилин, потім змийте залишки теплою водою. Опісля процедури добре зволожте губи.



Як приготувати кокосовий скраб для губ / Фото Unsplash

Важлива порада: восени усі фактори сприяють погіршенню стану губ, тому позбудьтеся шкідливої звички облизувати їх на холодному повітрі чи покусувати, а також не виходьте з дому без бальзаму на губах. Він допоможе захистити губи від сухості та подразнення.