Процедури по відбілюванню шкіри користуються попитом на початку осені. Адже після літа люди найбільше страждають на появу пігментних плям, які з’являються внаслідок ультрафіолету, який стимулює в шкірі продукування клітин меланоцитів, що виробляють пігмент меланін. Існує кілька дієвих методів для усунення пігментних плям зі шкіри.

Дерматологиня, професорка, експертка МОЗ із фаху "Дерматологія", Тетяна Святенко розповіла для ТСН, як освітлити потемнілі ділянки шкіри та позбутися пігментних плям.

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Методи відбілювання шкіри

Креми з гідрохіноном

Насамперед варто знати, що навіть, якщо вам вдасться позбутися від пігментних плям повністю, то вони можуть з’явитися через деякий час знову. Адже потемніння окремих ділянок на шкірі пов’язане із гормональними коливаннями.

Засоби для відбілювання шкіри повинні містити у своєму складі гідрохінон. Головною його властивістю є продукування меланіну в шкірі. Проте користуватися кремом із вмістом гідрохінону без рекомендацій лікаря не можна. Тому що засіб може мати деякі небажані побічні ефекти: надмірне освітлення шкіри або ще більше потемніння.

Зокрема, ефективними інгредієнтами у засобах для боротьби із пігментними плямами є ретинол, азелаїнова, коєва та аскорбінова кислоти. Дерматологи припускають, що незабаром основою препаратів проти пігментації буде транексамова кислота. Згідно із результатами досліджень, речовина має сильну відбілювальну дію.



Чому з'являються пігментні плями / Фото Pexels

Хімічний пілінг

Метод є одним із найефективніших, але вимагає, аби його проводив кваліфікований спеціаліст. Під час процедури усуваються поверхневі клітини шкіри, які мають темний пігмент, тому після цього шкіра стає світлішою. Підходьте відповідально до вибору фахівця, щоб уникнути можливого посилення пігментації чи рубцювання шкіри.

Фракційна мезотерапія, або мікронідлінг

Процедура стала особливо популярною останнім часом. Вона складається із багаторазових проколів шкіри тонкими голками. Вони проникають вглиб дерми та залишають там освітлювальні продукти. Мінус процедури у тому, що вона болюча та може викликати алергічну реакцію, а її перевага в ефективності.

Лазер

Аби прибрати пігментацію зі шкіри, використовують лазери різних типів, залежно від рівня потемніння шкіри. Лазери володіють різними функціями: одні припирають зовнішній шар пігментованої шкіри, інші нейтралізують меланоцити. Завданням дерматолога є підібрати той тип лазеротерапії, який буде ефективним саме для вас. Щоб побачити результат від процедури, знадобиться час. Проте таким методом можливо позбутися пігментації назавжди.



Як позбутися пігментних плям на шкірі / Фото Unsplash

Креми-камуфляжі для шкіри

Проблемі завжди легше запобігти, аніж потім її вирішувати. Проте, якщо у вас вже з’явилися пігментні плями на шкірі, але ви не хочете їх видаляти штучними шляхами, то спробуйте приховати недолік за допомогою спеціального крему-камуфляжу, який замаскує їх. Зазвичай такі засоби забезпечують ефект на 24 години, і є водостійкими.

Захист від сонця

Ймовірно, що пігментація виникла у вас після літа, а восени і взимку темним плямам властиво світлішати природним чином. Тому наступного літа вам варто дотримуватися стандартних правил захисту від сонця: носіть головний убір, сонцезахисні окуляри, щодня користуйтеся кремом з SPF вище 30 та намагайтеся уникати прямого потрапляння ультрафіолетових променів на вашу шкіру.