Коли ви примружуєтеся чи смієтеся, навколо зовнішніх куточків очей з'являються так звані гусячі лапки. Що таке це таке та як відстрочити їхню появу — читайте в нашому матеріалі.

Гусячі лапки – це тонкі зморшки, які утворюються з віком навколо куточків очей. Про те, що з ними можна робити, розповіла спеціаліст з анестезіології та інтенсивної терапії Анна Клепчукова, пише Flo.

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Чому з'являються гусячі лапки

Вплив сонця, вікові зміни та ряд інших чинників – сприяють розвитку гусячих лапок.

Через те, що шкіра піддається впливу елементів навколишнього середовища гормональних змін протягом вашого життя, вона втрачає еластичність і виробляє менше колагену.



Гусячі лапки з'являються з віком / Фото pexels

Ефективне лікування гусячих лапок

Спеціальні креми та маски для очей, що збагачені вітамінами

Шкіра навколо очей дуже ніжна, тому що вона приблизно на 40 відсотків тонше, ніж решта шкіра обличчя. Тому важливо бути обережними, коли справа стосується передчасного старіння й усунення тонких зморшок.

Робіть масаж обличчя регулярно

Масаж знімає стрес, збільшує приплив крові та покращує тонус шкіри. Використовуйте лише якісні масла, сироватки або крем.

Легко натискайте, рухаючись вгору і назовні від центру обличчя. Обов’язково пийте воду після масажу, щоб відновити баланс.

Спробуйте хімічний пілінг

Пілінги використовуються для хімічного видалення зовнішнього шару тьмяної шкіри. Фахівці рекомендують м'який хімічний пілінг, особливо навколо очей.



Масажуйте обличчя / Фото pexels

Вибирайте дермальні наповнювачі

Ін'єкційні дермальні наповнювачі роблять шкіру гладкою. Проведіть невелике попереднє дослідження асортименту наповнювачів на ринку.

Вибираючи саме цю техніку догляду за шкірою для боротьби з гусячими лапками, пам'ятайте, що результати процедури тимчасові. У міру того як ваша шкіра продовжує старіти, зморшки навколо очей поступово з'являються знову.

Рекомендуємо звернутись до косметолога перед тим, як робити будь-які процедури.

Як можна відстрочити появу гусячих лапок

Немає надійного способу, щоб запобігти утворенню гусячих лапок навколо очей, але є певні поради, які допоможуть відкласти неминуче.