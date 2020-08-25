Популярна італоамериканська співачка Леді Гага любить дивувати своїх прихильників кардинальними змінами іміджу. Наприклад, пофарбувала волосся у рожевий колір для музичного альбому Chromatica, і після цього вже встигла повернутися до білявого відтінку, а згодом змінити його на ніжно-бірюзовий. Для макіяжу зірка також обирає нестандартні рішення.

Свою екстравагантність Леді Гага демонструє навіть за допомогою макіяжу. Нещодавно вона поєднала такі кольори тіней на повіках, які, здавалося, не зможуть гармонічно виглядати. Vogue розповів детальніше про результат експериментального мейк-апу співачки.

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Як поєднати блакитні та рожеві кольори в макіяжі

Цього разу Леді Гага вирішила спробувати на собі незвичний образ не лише для кліпу, але й у звичайний день. На своїй сторінці в інстаграмі співачка поділилася світлинами, на яких вона готує домашню пасту Болоньєзе за авторським рецептом, демонструючи яскравий макіяж.

Зірка поєднала на своєму обличчі тіні рожевого та блакитного кольору. Вона їх розтушувала із легким ефектом недбалості: контрастний блакитний на складку верхньої повіки, ніжно-рожевий нанесла як базовий пігмент, а внутрішні кутики очей виділила світлими тінями із шимером.

Аби додати погляду виразності, Леді Гага нафарбувала вії чорною тушшю, намалювала стрілки чорною підводкою над та під оком, торкаючись лінії росту вій. Губи співачки прикрасила матова помада нюдового відтінку. На обличчі знаменитість також зробила легкий контуринг, аби вигідно підкреслити його риси.

Якщо вам захочеться додати яскравих барв в осінні будні, то можна скористатися ідеєю для макіяжу від Леді Гаги.