До Нового року залишається дедалі менше часу, коли кожна жінка прагне, або її фігура у святковому вбранні виглядала бездоганно. Кардинально змінити свою вагу за декілька тижнів буде важко. Проте повільна вуглеводна дієта допоможе привести себе в форму без строгих обмежень.

Суть повільної вуглеводної дієти полягає в тому, що їсти вам можна в необмеженій кількості та без підрахування калорій. Harper's Bazaar розповів про це детальніше.

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Для чого потрібні вуглеводи

Вуглеводи збагачують організм енергією: вони відповідають за живлення мозку, нирок, м’язів і центральної нервової системи. Вуглеводами називають природний цукор, крохмаль і клітковину, яка міститься в продуктах харчування. Коли перелічені елементи потрапляють в організм, то розщеплюються та утворюють глюкозу, яка виділяє енергію для нормальної роботи органів і нашої життєдіяльності.

Експерти ділять вуглеводи на 2 види: прості та складні. Перші мають низький вміст клітковини (наприклад, оброблені продукти), тому їм властиво швидко засвоюватися і провокувати різкий стрибок рівня цукру в крові. Таким чином з’являється ймовірність сердечних захворювань, розвитку діабету та ожиріння. Натомість складні вуглеводи, які можна знайти в цільних зернах, бобах, фруктах і овочах, повільно перетравлюються. Тривалий процес допомагає довше зберігати енергію, знижує ризик розвитку різних захворювань, а також складні вуглеводи містять більше вітамінів і мінералів.

Принципи повільної вуглеводної дієти

Дотримуйтеся дієти 6 днів на тиждень, а 1 день робіть вихідним. У вихідний дозволяйте собі їсти будь-яку їжу.

Не можна зовсім вживати "білих" вуглеводів: хліб, злаки, вироби з муки та макаронні, картоплю, цукор і будь-які продукти з його вмістом.

Уникайте калорійних напоїв: фруктових соків, молока, іншої рідини з добавками. За умовами дієти, можна пити каву або чай без цукру, звичайно негазовану воду і навіть 1 келих червоного сухого вина.

Також не можна їсти фрукти і ягоди, бо в них є швидкі вуглеводи. Але помідори та авокадо – виняток.

Постійно потрібно чергувати одні й ті самі продукти в раціоні. Харчуйтеся бобовими (горохом, сочевицею, квасолею), овочами і зеленю (шпинатом, капустою, спаржею, цибулею), курятиною, пісною яловичиною, рибою, яйцями.

Важливо знати: такої дієти не можна дотримуватися постійно. Вона є лише екстреним методом, коли потрібно швидко схуднути без загрози здоров’ю. Якщо ви харчуватиметеся таким чином весь час, то в організмі може виникнути дефіцит важливих вітамінів і мікроелементів, а в наслідку й розлади харчової поведінки. Дієти призначена для 2-4 тижнів.