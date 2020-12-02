Зима ідеально підходить для експериментів зі своїм волоссям. Також у цю пору кожній жінці хочеться змін як у житті, так і в зовнішньому вигляді. Модна стрижка може стильно оновити ваш імідж, додати ефектності образу та підкреслити красу вашого обличчя. 7 стильних варіантів для зимової стрижки ви знайдете у нашому матеріалі.