Як постригтися взимку 2020-2021: модні стрижки для оновлення іміджу
Зима ідеально підходить для експериментів зі своїм волоссям. Також у цю пору кожній жінці хочеться змін як у житті, так і в зовнішньому вигляді. Модна стрижка може стильно оновити ваш імідж, додати ефектності образу та підкреслити красу вашого обличчя. 7 стильних варіантів для зимової стрижки ви знайдете у нашому матеріалі.
Щоб перевтілитися без зайвих зусиль, достатньо лише зробити модну стрижку. Cosmopolitan поділився ідеями, як постригтися взимку 2020-2021.
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Модні стрижки для зими
Боб-каре
Каскад
Асиметрія
Піксі
Хлопчача модна стрижка
Чубчик
Паж
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