Якщо раніше всі прагнули позбутися складок на животті та волосся на тілі, то тепер жінки із радістю відстоюють можливість їх собі залишити. На тлі руху за бодіпозитив з’явилися блогерки в інстаграмі, які своїм прикладом показують іншим, що можна любити натуральну красу, неідеальне тіло та неголені ноги.

5 блогерок, профілями яких поділився Harper's Bazaar, не шукають вигідного освітлення та ракурсу, які допоможуть їм зробити ідеальне фото для соцмережі. Натомість вони публікують знімки без редагування у спеціальних додатках. Ці жінки навчилися любити себе такими, як вони є, і хочуть, аби кожна так змогла.

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Блогерки, які полюбили себе справжніми

Ріанне Меєр робить фото, граючись із ракурсами. На одному вона виглядає ідеально стрункою, а на іншому вже має друге підборіддя. Також у своєму блозі дівчина комбінує самоіронію зі стильними образами, спільними знімками із бойфрендом та милим цуценям.

Даная Мерсер ділиться знаннями про порушення травлення, пише тексти на такі важливі теми, як тиск суспільства та особливості краси, які чомусь не відповідають стандартам, і їх звикли вважати дефектами.

Алісія Олівас хоч і має цікаву зовнішність, нетипову для моделі, та її фігура не відрізняється ідеальними параметрами, але взяти участь у фотозйомці для Playboy це їй не завадило.

Вівіан Гурн не приховує розтяжок на тілі і складок на животі. Вона відверто фотографується в купальнику та не соромиться ходити на пляж. Також жінка веде модний блог. На своєму прикладі вона демонструє, що можна бути красивою та сильною, якщо ви навіть не відповідаєте типовим стандартам.

Емілі Бейдор молода блогерка, яка намагається донести своїй аудиторії, що волосся на тілі та складки на животі ще не означають, що ви не є красивою. Вона також публікує знімки, на яких видно усі особливості її зовнішності.