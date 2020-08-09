Після трьох місяців шкідливого впливу на шкіру сонця, повітря та інших факторів, які притаманні літній порі, потрібно подбати про її відновлення. Для цього вам знадобляться не лише косметичні засоби, а й практичні поради стосовно способу життя, правильного догляду, здорового харчування та хорошого сну.