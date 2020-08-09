Як покращити стан шкіри після літа: 10 дієвих порад
Після трьох місяців шкідливого впливу на шкіру сонця, повітря та інших факторів, які притаманні літній порі, потрібно подбати про її відновлення. Для цього вам знадобляться не лише косметичні засоби, а й практичні поради стосовно способу життя, правильного догляду, здорового харчування та хорошого сну.
Аби покращити стан шкіри після літа, варто дізнатися про дієві поради, якими поділився Harper's Bazaar. Вони полегшать б’юті-рутину для відновлення шкіри.
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Як відновити шкіру після літа
- Мінімізувати вживання солі. Продукт може спровокувати появу набряків та надлишок йоду в організмі, а також висипання та вугрі на шкірі.
- Зберігайте засоби для демакіяжу в холодильнику. Завдяки низькій температурі ефективність продуктів підсилиться. Зокрема, вони зможуть прибрати набряки та темні синці на обличчі.
- Не забувайте про сонцезахисні засоби. Навіть восени потрібно захищати шкіру від впливу шкідливих чинників зовнішнього середовища. Тому наносіть SPF-захист перед виходом на вулицю.
- Сон на спині. Він покращує природний відтік рідини. Таким чином після сну шкіра матиме свіжий вигляд.
- Робіть масаж обличчя. Найкращим варіантом буде професійний масаж обличчя 4 рази в рік, коли змінюються пори року. Проте варто щовечора після очищення шкіри від макіяжу робити подушечками пальців легкий масаж, аби зберігати шкіру в тонусі.
- Скрабуйте шкіру 1-2 рази в тиждень. Завдяки цій процедурі засоби для догляду за шкірою матимуть кращий ефект.
- Вимикайте обігрівачі перед сном. Вони викликають набряки та "мішки" під очима.
- Після застосування маски для обличчя покривайте його теплою фланелевою серветкою, щоб корисні компоненти краще проникали в шкіру.
- Аби позбутися від синців під очима та набряків, масажуйте відповідну ділянку обличчя кінчиками пальців у напрямі від носа до скроней.
- Якщо вживати більше продуктів, які містять цинк, то на шкірі буде менше висипань. Цинк запобігає проникненню в дерму бактерій, які можуть утворити запалення у вигляді прищів на обличчі.
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