Супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі для багатьох є ідеалом жіночої краси. Проте навіть вона боролася з акне свого часу. У зірки проблемна шкіра, але завдяки правильному догляду вона підтримує її ідеальний стан. Розі поділилася б’юті-таємницями на своєму ютуб-каналі.

Розі Гантінгтон-Вайтлі активно публікує відео на своєму ютуб-каналі на тему краси. Цього разу модель вирішила відкрити таємниці, які допомагають їй зберігати здоровий і сяючий вигляд шкіри обличчя, пише Harper's Bazaar.

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Як доглядати за проблемною шкірою та побороти акне

У відео Розі Гантінгтон-Вайтлі зізналася, що вона регулярно бореться з проблемами на шкірі. Тому на власних помилках перевірила, який догляд за обличчям є справді дієвим. Модель рекомендує користуватися некомедогенними засобами. Зокрема, для догляду за проблемною шкірою обличчя слід вибирати косметику, яка не містить олій, а натомість у її складі є легкі флюїди.

Комедогенні інгредієнти, по суті, закупорюють пори,

– розповідає Розі Гантінгтон-Вайтлі.

Модель віддає перевагу доглядовим засобам із кислотами. Щоб позбутися від жирного блиску і підсушити прищі, Розі користується спреєм із рослинними екстрактами та ефіром ментолу.

Зірка наголосила, що будь-який догляд, аби він був дієвим, потрібно поєднувати зі здоровим харчуванням. Вона рекомендує мінімізувати вживання молока, глютену, алкоголю, солодкого.

Більш детально про б’юті-рутину та боротьбу з акне Розі Гантінгтон-Вайтлі дивіться у відео: