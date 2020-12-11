За допомогою простого рецепту краси, який включає насіння чіа та воду, можна позбутися від зайвих кілограмів і мати плоский живіт. Проте насамперед варто дізнатися, як працює цей напій та кому можна його пити.

По-модному насіння чіа називають суперфудом. Elle розповіли, чому продукт потрібно вживати та яка від нього користь для фігури.

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Вода з чіа для плоского живота: як працює модний напій.

Насіння чіа додають до хліба, каші, рослинних пудингів. Зокрема, продукт використовують не лише в цілях здорового харчування. Його також корисно вживати людям, які худнуть. Для цього вони додають насіння чіа в воду, і отримують корисний низькокалорійний напій, який потрібно включати у свій денний раціон харчування, аби втамувати голод та зменшити кількість калорій, яких ви зазвичай протягом доби споживаєте більше, ніж треба.

У своєму складі насіння чіа містить багато антиоксидантів, білків, клітковини, вітамінів і мінералів. Завдяки живильним компонентам насіння допомагає збалансувати раціон та активізувати обмін речовин. Окрім цього, насіння чіа має властивість поглинати рідини в шлунку та наповнювати його. Це відбувається внаслідок того, що верхній шар насінин розбухає, "огортає" шлунок. Напій особливо корисним буде для тих, в кого підвищена кислотність шлунку.

Серед корисних властивостей води з насінням чіа те, що вона допомагає контролювати ваш апетит: захотіли перекусити чимось шкідливим і в неправильний час – випийте вищеописаний "коктейль". Напій сприятиме балансованому рівню цукру в крові, тому вас не так сильно тягнутиме до солодощів.



Як працює вода з насінням чіа / Фото Unsplash

Рецепт напою з насінням чіа

Для приготування корисного напою, який допоможе схуднути і мати плоский живіт, змішайте півтори столових ложки насіння чіа з 200 мілілітрами води. Суміш покладіть в холодильник щонайменше на годину, щоб насінини розбухли. Гель, який ви отримаєте потім, потрібно розбавити ще літром простої води. Потім додавайте до напою шматочки лимону, апельсину чи огірка, якщо виникне необхідність (таким чином смак буде кращим). Літр такої рідини необхідно випивати протягом дня, а на наступний робіть свіжу суміш.