Наносити макіяж на шкіру, яка не є попередньо підготовленою до цього та має багато відкритих пор, не можна, бо вам не вдасться досягти бажаного результату. Косметика виглядатиме неестетично на обличчі та макіяж не буде стійким.

Існують спеціальні засоби, призначені для нанесення на шкіру під макіяж, які підтягують шкіру, роблять її пружною та зменшують пори. Коли їх немає під рукою, то можна спробувати охолоджувальний лайфхак з ідентичним ефектом, про який пише Cosmopolitan.

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Як підготувати шкіру до макіяжу

Лід має властивість звужувати судинну систему, тому шкіра ставатиме пружною після застосування цього лайфхаку на ній. Розі Хандвала є експерткою у темі догляду за шкірою. На офіційній сторінці свого косметичного бренду в інстаграмі вона продемонструвала, як можна створити кубики льоду з алое вера, якими потім потрібно користуватися двічі на місяць, аби шкіра завжди була готовою до макіяжу.



Секрет пружної шкіри / Фото Unsplash

Як зробити заморожені кубики з алое в домашніх умовах

Що вам знадобиться?

Рослина алое вера (листка буде достатньо).

Ніж.

Інструмент для очищення овочів.

Терка.

Ємність, у якій можна заморожувати кубики льоду.

Для початку розріжте лист рослини алое вера навпіл та очистіть його від гострих країв за допомогою спеціального інструмента. Потім ножем обережно зріжте кінчик внизу та розділіть лист знову навпіл, але по горизонталі цього разу.

Тоді візьміть терку та всі частини листа і натирайте їх, аби всі залишки гелю опинилися в посудині. Уникайте потрапляння в рідину інших шматочків листа. Суміш, яку ви отримаєте, можна в чистому вигляді наносити на шкіру обличчя та залишити на 20 хвилин і змити прохолодною водою, щоб отримати такий ефект, як від спеціальної маски. Або налийте гель алое вера у ємність для заморожування кубиків льоду та покладіть її в морозильну камеру.

Замороженими кубиками потрібно користуватися 2 рази на місяць не лише для шкіри обличчя, а й шиї. Згодом перед нанесенням косметики ваша шкіра вже буде пружною та без відкритих пор.

Важливо знати: якщо у вас чутливий тип шкіри, то вона може погано реагувати та екстремальні температури. Перевірте реакцію за допомогою тестування продукту на невеликій ділянці вашого обличчя. Або просто загорніть заморожений кубик у шматок тонкої бавовни або марлю та починайте процедуру.