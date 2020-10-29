Франція є однією з країн, яка започатковує тренди, а елегантності француженок може позаздрити кожна жінка. Щоб виглядати стильною та красивою, можна доповнити свій буденний образ однією із фірмових французьких зачісок, які передають атмосферу цієї романтичної країни.