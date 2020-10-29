Як перетворитися на француженку: 6 елегантних зачісок
Франція є однією з країн, яка започатковує тренди, а елегантності француженок може позаздрити кожна жінка. Щоб виглядати стильною та красивою, можна доповнити свій буденний образ однією із фірмових французьких зачісок, які передають атмосферу цієї романтичної країни.
Французький стиль неповторний, тому його можна впізнати по всьому світу. За допомогою деяких зачісок можна відчути себе справжньою чарівною француженкою. Marie Claire ділиться ідеями, як можна оновити свій імідж.
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