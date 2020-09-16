Американська 22-річна акторка Ель Фаннінг, яка відома головною роллю принцеси Аврори у популярному фільмі "Чаклунка", страждає на захворювання, яке називається екземою. А саме: у зірки екзема повік. Допоки вона лікує її, то вирішила не комплексувати недоліком на обличчі, а трансформувати його у доповнення до щоденного макіяжу.

Ель Фаннінг перетворила екзему повік на своєрідні тіні. Результатом незвичного макіяжу зірка поділилася на своїй інстаграм-сторінці.

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За результатами спеціального підрахунку, приблизно 32 мільйони американців борються з атопічним дерматитом, поширеною назвою якого є "екзема". Ступені важкості захворювання бувають різними. Залежно від них, люди відчувають дискомфорт та важкість. Вирішити проблему можна за допомогою спеціальних продуктів, які створені для чутливої шкіри та лікування екземи.

Що таке екзема повік

Це захворювання, яке триває довго і характерне частими загостреннями. Фактори, які його спричиняють є різноманітними від сльозотечі, маніпуляцій з очима, стресу, сонця, холоду, використання певних ліків до діатезу, шлунково-кишкових захворювань, глистяної інвазії та алергії. У хворих на екзему повік буває болісний свербіж у відповідній ділянці, висипання у вигляді маленьких пухирців, лущення шкіри та тріщини на ній.

Проте людям вдається позбутися екземи. А Ель Фаннінг взагалі вирішила використати захворювання із користю для себе. Вона опублікувала світлини, на яких її екзема на повіках виглядає, як гарний ніжно-рожевий відтінок тіней.

Акторка показала шанувальникам свої селфі без макіяжу. Вона додала мотивуючий надпис: "Екзема, але зробіть її тінями для повік". У коментарях підписники зазначили, що на фото зірка виглядає мило.

Ель Фаннінг може похвалитися ідеальним станом своєї шкіри без макіяжу та хвилястим золотисто-русявим волоссям. А екзема на її повіках виглядає, наче справжні тіні. Таким чином знаменитість продемонструвала чудовий варіант макіяжу без косметики для людей, які також страждають на таке захворювання, як у неї.

Важливо додати: якщо ви стурбовані і думаєте, що ймовірно можете мати екзему, то варто одразу звернутися до дерматолога для повної діагностики.