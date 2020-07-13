Як пахне Леді Гага або новий аромат Valentino

Найбільше ця новина сподобається тим, хто хотів дізнатися, з яким запахом себе асоціює Леді Гага. Популярна співачка стане обличчям нових парфумів від Valentino. Назву аромату вже анонсували – Voce Viva.

Робота над створенням парфумів та їхня презентація буде вже цієї осені. InStyle пише, що Voce Viva повинен стати голосом, який поширює важливе повідомлення по всьому світу та торкається сердець, аби надихнути інших прислухатися до нього і жити своїми мріями.

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Леді Гага встигає не лише готувати до запуску власну лінійку косметики та новий альбом, але й знайшла час на ще один проєкт. Італійський будинок моди Valentino оголосив зірку обличчям парфумів Voce Viva. Саме її італійське коріння надихнуло креативного директора Valentino П'єрпаоло Піччолі на створення аромату, головними мотивами якого стали свобода, різнобічність, чисте серце.

Піччолі коментує: "Ім'я Lady Gaga є синонімом свободи, самосвідомості та чистого серця. Її участь в цій кампанії піднімає символічну силу проекту на найвищий рівень. Вона – ікона покоління. Послання свободи, пристрасті до мистецтва, прийняття себе і рівності, повністю відповідає духу Valentino. Я дуже гордий тим, що вона з нами".

Будьте собою, любіть того, ким ви є, і ніколи не відмовляйтеся від своєї мрії,

– зі свого боку додала Леді Гага.

Нагадаємо, що співачка є прихильницею одягу від Valentino, адже неодноразово одягала речі цього бренду, аби пройтися по червоній доріжці. А про їхню співпрацю офіційно стало відомо завдяки публікації Valentino в інстаграмі.