Американський репер Тревіс Скотт спільно зі шведським парфумерним брендом Byredo створив аромат, який пахне космосом. У лінійці також представлені свічки з ідентичним запахом, як і в парфумів.

У результаті співпраці бренду Byredo та Тревіса Скотта з’явилися парфуми і свічка, які пахнуть "космосом", повідомляє Wonderzine.

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Аромат зі запахом космосу

Колаборація репера Тревіса Скотта з парфумованим брендом Byredo отримала назву Space Rage. Лінійка включає парфуми та свічку, які, на думку творців, мають аромат космосу. На створення такої продукції репера та представників бренду надихнули різні космічні явища.

Аромат складається з різних нот. Верхні – це космічний пил і частинки антиматерії, а основні – пари атмосфери, темні туманності, зоряне світло та наднова (зоря, яка непередбачувано збільшує масштаб своєї світності у мільярди разів).

Дизайн свічки та флакону парфумів також виконані в "космічному" стилі й фіолетово-небесному кольорі. Після презентації продукції на офіційній сторінці Byredo в інстаграмі продукти одразу з’явилися в продажу.