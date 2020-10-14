Освіжити зачіску можна за допомогою модної стрижки. Деякі із них мають властивість кардинально змінювати образ, вдало підкреслювати риси обличчя, приховувати дрібні недоліки та візуально робити вас молодшими. Існує 3 варіанти стрижок, які омолоджують обличчя та ніколи не втрачають своєї актуальності.