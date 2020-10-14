Як освіжити зовнішній вигляд: 3 завжди актуальні стрижки, які омолоджують обличчя
Освіжити зачіску можна за допомогою модної стрижки. Деякі із них мають властивість кардинально змінювати образ, вдало підкреслювати риси обличчя, приховувати дрібні недоліки та візуально робити вас молодшими. Існує 3 варіанти стрижок, які омолоджують обличчя та ніколи не втрачають своєї актуальності.
Модна стрижка повинна також підходити саме вашій формі обличчя. Harper's Bazaar пропонує 3 універсальні варіанти, які можуть також візуально омолоджувати.
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Стрижки, які роблять вас молодшими
Гарсон: коротка довжина на потилиці, об’єм та довгий чубчик
Боб-каре для будь-якого типу волосся
Каскад: пасма різної довжини, які чергуються
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