Деякі відтінки фарби для волосся підкреслюють ознаки старості на обличчі. Проте можна вдало вибрати відтінок, який не лише освіжить ваш образ та додасть йому яскравості, а й зробить вас візуально молодшою. Існує 5 універсальних відтінків для фарбування волосся, які підійдуть для різних типів зовнішності.