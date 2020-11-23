Колір волосся може зробити вас візуально молодшою: 5 відтінків, які освіжать образ
Деякі відтінки фарби для волосся підкреслюють ознаки старості на обличчі. Проте можна вдало вибрати відтінок, який не лише освіжить ваш образ та додасть йому яскравості, а й зробить вас візуально молодшою. Існує 5 універсальних відтінків для фарбування волосся, які підійдуть для різних типів зовнішності.
Невідповідальний підхід до вибору кольору для фарбування волосся може зробити будь-який імідж немодним та додати кілька зайвих років вашій зовнішності. Тому Cosmopolitan назвав відтінки, які варто спробувати на своїй шевелюрі, щоб виглядати на 10 років молодшою.
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Відтінки волосся, які можуть зробити вас молодшою
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