Самоізоляція через пандемію коронавірусу надихнула багато знаменитостей на кардинальні та оригінальні зміни іміджу. Багато з них зробили стрижку або пофарбували волосся у трендовий колір. Проте індійська модель та актриса Пріянка Чопра вирішила лише стильно оновити зачіску в новому осінньому сезоні.

Оновлена зачіска Пріянки Чопри може стати вдалим та модним рішенням, якщо ви прагнете змін та хочете стильно виглядати, але не наважуєтеся на кардинальні перевтілення. Зірка опублікувала світлини у новому іміджі на своїй інстаграм-сторінці, де у неї понад 57 мільйонів підписників.

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Міс Світу 2000 року Пріянка Чопра відмовилася від трендового фарбування волосся пастельно-рожевим кольором. Зірка оновила свою зачіску для осіннього сезону за допомогою "рваного" чубчика. Вона дебютувала зі стильним чубчиком та витонченим карамельним блиском на пасмах волосся у відео в інстаграмі на вихідних.

Згодом Пріянка продемонструвала оновлену зачіску на інших селфі, серед них фото із чоловіком Ніком Джонасом. До однієї зі світлин знаменитість додала опис: "Нове волосся, байдуже". Її прихильники позитивно оцінили зміни та зазначили у коментарях, що вона виглядає неймовірно мило і у них навіть немає слів, якими можна б було виразити своє захоплення.

Зокрема, на знімках Пріянка Чопра демонструє, наскільки універсальним є чубчик. Адже його можна вкладати по-різному. Текстурований чубчик, як у актриси, здатен повністю змінити ваш зовнішній вигляд. Проте при цьому вам не доведеться значно змінювати довжину волосся.

Також такий варіант зачіски є вдалим для осінньої пори, хоч і був одним із hair-трендів літа 2020. Восени чубчик у рваному стилі не прилипатиме до чола через високу температуру, тому ви зможете побачити усі його переваги.