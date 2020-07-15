Як омолодити обличчя в домашніх умовах: рецепти дієвих масок

Жінки задумуються про старіння ще в юному віці, коли найближчим часом воно їм не загрожує. Проте варто робити доглядові процедури для омолодження одразу після перших ознак старіння. Наприклад, мімічні зморшки з’являються після 20 років, тому вже тоді слід вживати заходів.

Перемогти старіння неможливо. Але абсолютно реально його сповільнити або хоча б зробити не таким помітним на своєму обличчі. Harper's Bazaar зібрав рецепти дієвих масок для омолодження. Читайте також: Небезпечні б’юті-поради, до яких не слід прислухатися Омолоджуючі маски Маска з алое. Алое містить понад 200 зволожувальних та живильних речовин, які необхідні для того, щоб сповільнити старіння шкіри. Така маска розгладжує неглибокі зморшки, зволожує шкіру та допомагаю позбутися запалення. Для її приготування вам потрібно змішати сік алое з 1 столовою ложкою оливкової олії. Потім додайте до суміші 1 чайну ложку улюбленого живильного крему. Нанесіть маску на обличчя на 15 хвилин, а потім очистіть його прохолодною водою.

Алое містить понад 200 зволожувальних та живильних речовин, які необхідні для того, щоб сповільнити старіння шкіри. Така маска розгладжує неглибокі зморшки, зволожує шкіру та допомагаю позбутися запалення. Для її приготування вам потрібно змішати сік алое з 1 столовою ложкою оливкової олії. Потім додайте до суміші 1 чайну ложку улюбленого живильного крему. Нанесіть маску на обличчя на 15 хвилин, а потім очистіть його прохолодною водою. Маска з глиною. Вона допоможе покращити колір обличчя, збагатить шкірний покрив киснем, сприятиме виведенню токсин. Найефективнішою вважають маску з блакитної глини. Їй властиво очищати пори та розгладжувати зморшки. Вам необхідно буде розвести 2 столові ложки сухої глини теплою водою до однорідної консистенції, додайте у ємність ще 1 столову ложку оливкової олії. Ретельно перемішайте всі інгредієнти та розподіліть їх по шкірі обличчя, а через 20 хвилин змийте. View this post on Instagram A post shared by ????? ♡ (@yulya_teddy) on Apr 6, 2020 at 6:35am PDT Маска з зеленим чаєм. Завдяки антиоксидантам у складі чаю така маска повинна тонізувати шкіру та маскувати на шкірі сліди стресу і втоми. Аби її приготувати, вам потрібно зварити міцного чаю та дати йому настоятися 10 хвилин. Змочіть у рідині ватні диски та накладіть їх на обличчя. Зверху накиньте бавовняний рушник і тримайте так, допоки маска не охолоне.

Завдяки антиоксидантам у складі чаю така маска повинна тонізувати шкіру та маскувати на шкірі сліди стресу і втоми. Аби її приготувати, вам потрібно зварити міцного чаю та дати йому настоятися 10 хвилин. Змочіть у рідині ватні диски та накладіть їх на обличчя. Зверху накиньте бавовняний рушник і тримайте так, допоки маска не охолоне. Засіб для шкіри навколо очей. Саме на цій ділянці найбільше відображаються вікові зміни. Запобігти появі темних кіл та "мішків" під очима, зморшок та в’ялості допоможе спеціальна домашня маска. Змішайте в блендері половину м’якоті авокадо, половину свіжого огірка та 1 чайну ложку лляної олії. Суміш потрібно нанести на шкіру під очима ти змити через 20 хвилин. Важливо пам’ятати: наносіть маску лише на очищену шкіру, при нанесені не розтягуйте шкіру, змивайте залишки прохолодною водою, а після процедури використовуйте зволожувальний крем для обличчя.