Доказом вічної молодості є приклади зовнішності Дженніфер Лопес, Різ Візерспун, Шерон Стоун чи Дженніфер Еністон. Це жінки, які виглядають доволі молодими на свій вік. Звісно, у цьому їм допомагають не лише генетика, а й корисні б’юті-звички.