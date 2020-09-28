Як обманути вік: звички, які допоможуть вам виглядати молодшою
Доказом вічної молодості є приклади зовнішності Дженніфер Лопес, Різ Візерспун, Шерон Стоун чи Дженніфер Еністон. Це жінки, які виглядають доволі молодими на свій вік. Звісно, у цьому їм допомагають не лише генетика, а й корисні б’юті-звички.
Вік можна обманути, і виглядати молодо і привабливо, незалежно від віку. Cosmopolitan поділився звичками, які допомагають жінкам боротися зі старінням.
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Як виглядати молодо
- Повноцінний здоровий сон. Коли вам 20, то безсонна ніч не настільки відображається на вашому зовнішньому вигляді, ніж тоді, коли вам більше 35. Жінки, які виглядають молодо, не жертвують сном заради сумнівних вечірок чи ще однієї серії улюбленого серіалу. Нестача сну негативно впливає на стан шкіри.
- Якомога більше води. Зазвичай, коли папараці фіксують Різ Візерспун на вулиці під час прогулянки чи тренування, у руці вона тримає пляшку води. Адже належна гідратація – це запорука пружної шкіри. Таким чином ви зможете на довго зберегти молодий вигляд. Джей Ло також обирає звичайну воду, а не солодкі соки, чай чи каву.
- Засоби із SPF. Сонцезахисними кремами потрібно користуватися як взимку, так і влітку, якщо ви хочете продовжити молодість своєї шкіри. Для зручності перед нанесенням макіяжу використовуйте SPF-захист у форматі спрею чи розсипчастої пудри.
- Свідоме споживання їжі. Жінки, яким вдається довго залишатися молодими, не дозволять собі вживати шкідливі продукти. Вони прислуховуються до свого організму та балансують між "хочеться" і "можна".
- Остерігатися радикальних змін у зовнішності. З плином років варто зважити усі "за" та "проти", перш ніж зробити коротку стрижку чи пофарбувати волосся у незвичний колір. Наприклад, Ель Макферсон чи Дженніфер Еністон зберігають свій сталий образ вже протягом багатьох років. Вони лише корегують відтінок волосся чи роблять вдалий мейк-ап, який може освіжити їхню шкіру, виділити погляд і приховати дрібні недоліки.
- Зберігання позитивного настрою. Усмішка додає краси обличчю у будь-якому віці. А похмурий вираз лиця візуально вас старить. Тому слід завжди залишатися у гармонії з собою та із оточуючим середовищем.
- Не варто приміряти на себе образ "зрілої жінки" передчасно. Жінки, які прагнуть бути молодими завжди, відкриті до нових емоцій та вражень. Тому, якщо вам запропонували щось нове, то не відмовляйтеся, опираючись на вік.
- Знання про речі, які можуть старити. Аби мати молодий вигляд, не варто візуально додавати собі років певними речами. Наприклад: натуральне хутро, кольє з перлами на шиї, об’ємні укладки із використанням великої кількості лаку – обтяжують ваш образ. Натомість обирайте стильні пуховики, прикраси з білого золота та легкі локони на волоссі.
- Вміння створювати правильний макіяж. Вам підійде стиль "макіяж без макіяжу". Обирайте легкі тональні основи, ніжно-рожеві кремові рум’яна, тіні для повік натуральних відтінків. Вам слід відмовитися від насиченого smoky eyes та надмірного пудрування шкіри.
- Пам’ятайте про значущість почуття гумору. Не варто зосереджуватися на кожній появі нової зморшки. Насолоджуйтеся життям, як це роблять Гелен Міррен чи Меріл Стріп.
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