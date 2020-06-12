За період самоізоляції у багатьох повністю закінчилися косметичні продукти, а вийти у магазин за новими не було змоги. Тому у Тік-Ток з’явився новий лайфхак, як можна отримати ідеальну основу для свого макіяжу без використання тональних засобів.

Редакторка рубрики "Краса" у цифровому виданні Allure, Анджела Тракошіс вирішила на собі спробувати тренд, про який говорять усі користувачі соцмережі Тік-Ток. Його суть полягає у тому, щоб змішати кілька барвистих пігментів та отримати ідеальну основу під макіяж.

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Анджела зазначила, що не вірила в ефективність методу навіть тоді, коли власними очима дивилася відео, як все чудово виходило в інших. Їй здавалося, що це занадто добре, аби бути правдою. Тому переконалась у цьому самостійно.

Трюк, який отримав назву "теорія кольору", бере початок від візажистки Ханни Розі Беннетт. Вона опублікувала відео в Тік-Ток, на якому пензликом нанесла по всьому своєму обличчі білі, червоні, сині та жовті точки різних косметичних продуктів. Серед них добре пігментована декоративна косметика для очей, губ та контурування обличчя. Після нанесення візажистка розмастила всі кольори по шкірі, поєднуючи їх між собою. Вона пояснила такий ефект тим, що це 4 основних кольори, з яких створюють усі основи під макіяж. Їхня функція – нейтралізувати світлий відтінок шкіри.

Анджела Тракошіс повторила техніку, яку показала Беннетт у відеоролику. Спочатку взяла 4 ватні тампони, занурила кожен із них в інший колір та почала ставити ними точки на обличчі. Повинна бути однакова кількість точок різних кольорів.

До того моменту, як я закінчила, я була схожою на клоуна, який врятувався від цирку,

– розповідає редакторка Allure.



Як працює теорія кольору / Фото Allure

Потім експериментаторка взяла свій улюблений пензлик і почала змішувати кольори, допоки не отримала ідеального результату, як від тональної основи. Вона здивована, бо її шкіра покрилася тонким шаром, який додавав природного сяйва та ідеально підійшов до тону обличчя жінки.



Результат експерименту з Тік-Ток / Фото Allure